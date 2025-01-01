У Луцьку за понад мільйон ремонтують двір на проспекті Волі

У Луцьку за понад мільйон ремонтують двір на проспекті Волі
У Луцьку розпочали поточний ремонт прибудинкової території біля будинку на проспекті Волі, 15.

Роботи виконує приватне підприємство «Транс-Дор-Сервіс» на замовлення департаменту ЖКГ Луцької міської ради, пише misto.media.

Вартість ремонту становить 1,299 млн грн.

Згідно з проєктом, підрядник має видалити окремі дерева та гілля, демонтувати старе асфальтове покриття, встановити нові бортові камені, підготувати основу під бруківку та облаштувати нове покриття. Також передбачене прибирання й вивезення сміття.

Завершити роботи планують до кінця грудня. Гарантійний термін — три роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, двір, ремонт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Десятки мільйонів з бюджету: як мама, свекруха і чоловік посадовиці доглядають волинські ліси
У Луцьку відкривають ресторан пива та емоцій Luchan Beer & Gastro. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку вшанували Героїв Небесної Сотні
Сьогодні, 12:10
Відійшла у засвіти відома лікарка із Волині
Сьогодні, 11:47
У Луцьку за понад мільйон ремонтують двір на проспекті Волі
Сьогодні, 11:21
«Ветеринар? Будете медиком». Історія воїна з волинської бригади
Сьогодні, 11:03
Axios опублікувало повний текст мирного плану для України та РФ з 28 пунктів
Сьогодні, 10:50
Медіа
відео
1/8