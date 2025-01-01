У Луцьку за понад мільйон ремонтують двір на проспекті Волі





Роботи виконує приватне підприємство «Транс-Дор-Сервіс» на замовлення департаменту ЖКГ Луцької міської ради, пише



Вартість ремонту становить 1,299 млн грн.



Згідно з проєктом, підрядник має видалити окремі дерева та гілля, демонтувати старе асфальтове покриття, встановити нові бортові камені, підготувати основу під бруківку та облаштувати нове покриття. Також передбачене прибирання й вивезення сміття.



Завершити роботи планують до кінця грудня. Гарантійний термін — три роки.

