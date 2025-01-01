У Луцьку за понад мільйон ремонтують двір на проспекті Волі
Сьогодні, 11:21
У Луцьку розпочали поточний ремонт прибудинкової території біля будинку на проспекті Волі, 15.
Роботи виконує приватне підприємство «Транс-Дор-Сервіс» на замовлення департаменту ЖКГ Луцької міської ради, пише misto.media.
Вартість ремонту становить 1,299 млн грн.
Згідно з проєктом, підрядник має видалити окремі дерева та гілля, демонтувати старе асфальтове покриття, встановити нові бортові камені, підготувати основу під бруківку та облаштувати нове покриття. Також передбачене прибирання й вивезення сміття.
Завершити роботи планують до кінця грудня. Гарантійний термін — три роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Роботи виконує приватне підприємство «Транс-Дор-Сервіс» на замовлення департаменту ЖКГ Луцької міської ради, пише misto.media.
Вартість ремонту становить 1,299 млн грн.
Згідно з проєктом, підрядник має видалити окремі дерева та гілля, демонтувати старе асфальтове покриття, встановити нові бортові камені, підготувати основу під бруківку та облаштувати нове покриття. Також передбачене прибирання й вивезення сміття.
Завершити роботи планують до кінця грудня. Гарантійний термін — три роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку вшанували Героїв Небесної Сотні
Сьогодні, 12:10
Відійшла у засвіти відома лікарка із Волині
Сьогодні, 11:47
У Луцьку за понад мільйон ремонтують двір на проспекті Волі
Сьогодні, 11:21
«Ветеринар? Будете медиком». Історія воїна з волинської бригади
Сьогодні, 11:03