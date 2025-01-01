Відійшла у засвіти відома лікарка із Волині

Передчасно зупинилося серце лікаря-педіатра Володимирського центру первинної медичної допомогиПро це у фейсбуці повідомляє КП «Володимирський ЦПМД».Ірина Устінова була лікарем, якому довіряли тисячі батьків, адже кожну дитину вона зустрічала з теплом, уважністю та щирим бажанням допомогти. Її професійність, людяність і доброта формували особливу атмосферу підтримки, яку відчував кожен пацієнт.За довгі роки роботи у Володимирському центрі первинної медичної допомоги вона стала справжнім прикладом відданості своїй справі, колегою, на яку завжди можна було покластися, та людиною, що вміла знаходити добре слово для кожного.Протягом близько 40 років Ірина Устінова віддавала себе служінню пацієнтам, щодня з турботою та професійністю допомагаючи дітям і підтримуючи їхні родини.«Її багаторічна праця залишила вагомий слід у розвитку нашого закладу та в серцях багатьох поколінь пацієнтів. Її відхід — велика втрата для всіх нас: для колективу, для маленьких пацієнтів, яких вона лікувала, та для родин, яким була надійною опорою», - йдеться у повідомленні.Чин похорону відбудеться 22 листопада.«Світла пам’ять прекрасній людині та лікарю, яка залишила після себе добрий слід у серцях багатьох», - зазначили у КП «Володимирський ЦПМД».