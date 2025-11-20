Санкції Трампа підривають вплив путіна на Балканах





Про це пише



Санкції США проти «Лукойла» та «Роснефти» стали вирішальним ударом по російській присутності. Енергетичне домінування, на якому кремль будував свою політичну вагу на Балканах, фактично зруйновано.



Болгарський парламент за лічені секунди підтримав рішення усунути «Лукойл» від управління найбільшим на Балканах НПЗ Neftohim, запровадити зовнішнього керуючого й підготувати завод до продажу новому власнику. Таким чином країна позбавляється головного каналу російського впливу, який москва використовувала з кінця 1990-х.



Паралельно росія втрачає позиції й у Сербії. Уряд розглядає можливість повного викупу часток російських акціонерів у Naftna Industrija Srbije (NIS) — компанії, що забезпечує країну майже всім бензином, дизелем та авіапаливом. Нездатність NIS отримати чергове звільнення від санкцій США робить вихід росії з сербського ринку питанням часу.



Після втрати Болгарії та Сербії кремль позбавляється останніх важелів впливу на Балканах. Для москви це стратегічна поразка: регіон, який десятиліттями був полем боротьби за сфери впливу, стрімко переходить під західні правила й позбавляється російської енергетичної залежності.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Болгарія та Сербія одночасно демонтують ключові енергетичні опори кремля, які десятиліттями забезпечували російський політичний вплив у регіоні.Про це пише Bloomberg проти «Лукойла» та «Роснефти» стали вирішальним ударом по російській присутності. Енергетичне домінування, на якому кремль будував свою політичну вагу на Балканах, фактично зруйновано.Болгарський парламент за лічені секунди підтримав рішення усунути «Лукойл» від управління найбільшим на Балканах НПЗ Neftohim, запровадити зовнішнього керуючого й підготувати завод до продажу новому власнику. Таким чином країна позбавляється головного каналу російського впливу, який москва використовувала з кінця 1990-х.Паралельно росія втрачає позиції й у Сербії. Уряд розглядає можливість повного викупу часток російських акціонерів у Naftna Industrija Srbije (NIS) — компанії, що забезпечує країну майже всім бензином, дизелем та авіапаливом. Нездатність NIS отримати чергове звільнення від санкцій США робить вихід росії з сербського ринку питанням часу.Після втрати Болгарії та Сербії кремль позбавляється останніх важелів впливу на Балканах. Для москви це стратегічна поразка: регіон, який десятиліттями був полем боротьби за сфери впливу, стрімко переходить під західні правила й позбавляється російської енергетичної залежності.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію