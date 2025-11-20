Санкції Трампа підривають вплив путіна на Балканах

Санкції Трампа підривають вплив путіна на Балканах
Болгарія та Сербія одночасно демонтують ключові енергетичні опори кремля, які десятиліттями забезпечували російський політичний вплив у регіоні.

Про це пише Bloomberg.

Санкції США проти «Лукойла» та «Роснефти» стали вирішальним ударом по російській присутності. Енергетичне домінування, на якому кремль будував свою політичну вагу на Балканах, фактично зруйновано.

Болгарський парламент за лічені секунди підтримав рішення усунути «Лукойл» від управління найбільшим на Балканах НПЗ Neftohim, запровадити зовнішнього керуючого й підготувати завод до продажу новому власнику. Таким чином країна позбавляється головного каналу російського впливу, який москва використовувала з кінця 1990-х.

Паралельно росія втрачає позиції й у Сербії. Уряд розглядає можливість повного викупу часток російських акціонерів у Naftna Industrija Srbije (NIS) — компанії, що забезпечує країну майже всім бензином, дизелем та авіапаливом. Нездатність NIS отримати чергове звільнення від санкцій США робить вихід росії з сербського ринку питанням часу.

Після втрати Болгарії та Сербії кремль позбавляється останніх важелів впливу на Балканах. Для москви це стратегічна поразка: регіон, який десятиліттями був полем боротьби за сфери впливу, стрімко переходить під західні правила й позбавляється російської енергетичної залежності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: санкції, росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Десятки мільйонів з бюджету: як мама, свекруха і чоловік посадовиці доглядають волинські ліси
У Луцьку відкривають ресторан пива та емоцій Luchan Beer & Gastro. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В'язнів колонії на Волині підозрюють в постачанні наркотиків і шахрайстві
Сьогодні, 13:37
У Тернополі з-під завалів дістали тіла жінки та двох дітей: кількість загиблих зросла до 31
Сьогодні, 13:01
Санкції Трампа підривають вплив путіна на Балканах
Сьогодні, 12:35
У Луцьку вшанували Героїв Небесної Сотні
Сьогодні, 12:10
Відійшла у засвіти відома лікарка із Волині
Сьогодні, 11:47
Медіа
відео
1/8