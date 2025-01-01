Санкції несуть серйозну загрозу російському видобутку нафти, - МЕА

нові санкції США та Великої Британії проти «Роснефти» і «Лукойла».



Про це йдеться у



За оцінкою агентства, ці обмеження можуть стати найбільш руйнівними для російської нафтогалузі за всі роки війни, оскільки б’ють по ключових компаніях, які забезпечували підтримання експортних потоків Кремля.



МЕА фіксує критичні ознаки стагнації:



• темпи приросту видобутку в рф різко впали, і країна нарощує виробництво у 12,5 раза повільніше, ніж Саудівська Аравія;

• значні обсяги нафти застрягають у танкерах, які перетворюються на тимчасові плавучі сховища через нестачу покупців;

• скорочення постачань до Індії вже показує, що нові санкції США діють значно жорсткіше, ніж попередні.



В агентстві наголошують: демонтаж міжнародних логістичних і фінансових ланцюгів «Роснефти» та «Лукойла» означає втрату інфраструктури, партнерів і маршрутів, які росія будувала десятиліттями.



Після повного набрання санкціями чинності 21 листопада російський нафтовидобуток може зіткнутися із системним падінням, а наслідки цього удару будуть відчутні як всередині рф, так і на зовнішніх ринках, які москва намагається втримати будь-якою ціною.

