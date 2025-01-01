У Ковелі посеред вулиці спалахнув автомобіль

займання легкового автомобіля.



Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.



Вчора, 13 листопада, о 18:41 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що у Ковелі на вулиці Володимирській виникло загоряння легкового автомобіля.



На місце пожежі прибули вогнеборці 19-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Ковель, які локалізували згорання о 18:52, а ліквідували о 19:00. Для гасіння застосовано 1 пожежний водяний ствол.







Ймовірною причиною пожежі стала несправність електромережі автомобіля.



Потерпілих немає.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На вулиці Володимирській у Ковелі на Волині вчора, 13 листопада, сталосяПро це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.Вчора, 13 листопада, о 18:41 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що у Ковелі на вулиці Володимирській виникло загоряння легкового автомобіля.На місце пожежі прибули вогнеборці 19-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Ковель, які локалізували згорання о 18:52, а ліквідували о 19:00. Для гасіння застосовано 1 пожежний водяний ствол.Ймовірною причиною пожежі стала несправність електромережі автомобіля.Потерпілих немає.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію