У Ковелі посеред вулиці спалахнув автомобіль
На вулиці Володимирській у Ковелі на Волині вчора, 13 листопада, сталося займання легкового автомобіля.

Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.

Вчора, 13 листопада, о 18:41 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що у Ковелі на вулиці Володимирській виникло загоряння легкового автомобіля.

На місце пожежі прибули вогнеборці 19-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Ковель, які локалізували згорання о 18:52, а ліквідували о 19:00. Для гасіння застосовано 1 пожежний водяний ствол.

Ймовірною причиною пожежі стала несправність електромережі автомобіля.

Потерпілих немає.

