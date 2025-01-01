У Ковелі посеред вулиці спалахнув автомобіль
Сьогодні, 10:03
На вулиці Володимирській у Ковелі на Волині вчора, 13 листопада, сталося займання легкового автомобіля.
Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.
Вчора, 13 листопада, о 18:41 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що у Ковелі на вулиці Володимирській виникло загоряння легкового автомобіля.
На місце пожежі прибули вогнеборці 19-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Ковель, які локалізували згорання о 18:52, а ліквідували о 19:00. Для гасіння застосовано 1 пожежний водяний ствол.
Ймовірною причиною пожежі стала несправність електромережі автомобіля.
Потерпілих немає.
