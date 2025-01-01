У Луцьку посеред дороги загорівся автомобіль. ВІДЕО

У Луцьку посеред дороги загорівся автомобіль. ВІДЕО
В обласному центрі Волині посеред дороги загорівся автомобіль. До гасіння долучилися поліцейські та небайдужі водії.

Про це повідомляють на сторінці патрульної поліції Волині.

Пригода сталася днями у Луцьку на перехресті вулиць Карпенка-Карого та Конякіна. Патрульні помітили автомобіль Volkswagen, у якого з моторного відсіку здіймався дим. Інспектори Тарас Вілівчук та Андрій Бортнік негайно зупинилися, викликали рятувальників і почали гасити пожежу вогнегасником зі службового авто.

Також до справи долучилися небайдужі водії — вони доєдналися та допомогли зупинити вогонь ще до приїзду рятувальників.

"Завдяки швидким і злагодженим діям вдалося приборкати пожежу, і ніхто не постраждав. Дякуємо небайдужим громадянам , які не залишились осторонь та допомогли приборкати полумʼя. Завжди майте в автівці справний вогнегасник — він може врятувати життя!" - йдеться у дописі поліцейських.

Теги: Луцьк, пожежа, поліція
