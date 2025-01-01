Ветеран з Волині завоював п'ять медалей на міжнародних змаганнях. ФОТО
Сьогодні, 15:38
Відразу п’ять нагород – два «золота», «срібло» і дві «бронзи» – виборов на міжнародних спортивних змаганнях Strong Spirit’s Games у Мадриді ветеран волинської бригади Андрій Поліщук.
Про це повідомили на сторінці 100 окремої механізованої бригади.
У категорії N0 наш воїн з Волині продемонстрував такі результати:
- жим штанги 60 кг на кількість повторень – 1 місце;
- жим штанги на максимум – 1 місце;
- жим гирі 16 кг на кількість повторень – 2 місце;
- веслування 100 м – 3 місце;
- ейрбайк 50 ккал – 3 місце.
Нагадаємо, що Андрій Поліщук на псевдо «Ельдорадо» із перших днів повномасштабного вторгнення захищав Україну в лавах мотопіхотного (раніше – 53-го) батальйону 100 бригади. Після важкого поранення чоловік звільнився з лав ЗСУ за станом здоров’я.
