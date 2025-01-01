Ветеран з Волині завоював п'ять медалей на міжнародних змаганнях. ФОТО

Відразу п’ять нагород – два «золота», «срібло» і дві «бронзи» – виборов на міжнародних спортивних змаганнях Strong Spirit’s Games у Мадриді ветеран волинської бригади Андрій Поліщук.Про це повідомили на сторінці 100 окремої механізованої бригади.У категорії N0 наш воїн з Волині продемонстрував такі результати:- жим штанги 60 кг на кількість повторень – 1 місце;- жим штанги на максимум – 1 місце;- жим гирі 16 кг на кількість повторень – 2 місце;- веслування 100 м – 3 місце;- ейрбайк 50 ккал – 3 місце.Нагадаємо, щона псевдо «Ельдорадо» із перших днів повномасштабного вторгнення захищав Україну в лавах мотопіхотного (раніше – 53-го) батальйону 100 бригади. Після важкого поранення чоловік звільнився з лав ЗСУ за станом здоров’я.