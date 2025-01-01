Які школи Волині отримали найвищі середні бали з НМТ

Серед усіх навчальних закладів на Волині учні Луцького ліцею №14 здобули найбільше балів з різних предметів Національного мультипредметного тесту (НМТ).

Про це розповіла завідувачка обласного відділу ЗНО та моніторингових досліджень Алла Корнейко, - пише Суспільне.

Школи, які показали найвищий середній бал з української мови на Волині:

Луцький ліцей №14;
Волинський науковий ліцей;
Луцький ліцей №9.
З української літератури:

Луцький ліцей № 14;
Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Школи з найкращими результатами з історії України:

Ліцей імені Олени Пчілки міста Ковеля;
Луцький ліцей №4.

З англійської мови:

Луцький ліцей №14;
Луцький ліцей №1;
Луцький ліцей №18;
Залізницький ліцей імені Івана Пасевича Любешівської селищної ради.

З біології:

Ковельський ліцей №11;
Луцький ліцей №14.

З географії:

Луцький ліцей №14;
Луцький ліцей № 4.

З фізики:

Волинський науковий ліцей;
Луцький ліцей № 14;
Луцький ліцей №9.

З хімії:

Волинський науковий ліцей;
Нововолинський науковий ліцей;
Ліцей імені Олександра Цинкаловського Володимирської міської ради.

“Закладів, які показали гарні середні результати, в області набагато більше. З кожної школи могла бути різна кількість учасників. Тому ці рейтинги не є критерієм успішності закладу освіти. Особливо через те, що НМТ не є обов'язковим для всіх здобувачів освіти, а лише для тих, хто прагне вступити до закладів вищої освіти”, — додала Алла Корнейко.

Що відомо про національний мультипредметний тест у 2025 році
На основну сесію НМТ цьогоріч зареєструвалися орієнтовно 12 тисяч учасників, на додаткову — близько 180 учасників.

Згідно з ухваленим парламентом законопроєктом, школярі мали скласти НМТ з чотирьох предметів. Три з них обов'язкові — це українська мова, математика та історія України. Ще один — на вибір.

