Які школи Волині отримали найвищі середні бали з НМТ





Про це розповіла завідувачка обласного відділу ЗНО та моніторингових досліджень Алла Корнейко, - пише



Школи, які показали найвищий середній бал з української мови на Волині:



Луцький ліцей №14;

Волинський науковий ліцей;

Луцький ліцей №9.

З української літератури:



Луцький ліцей № 14;

Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою.



Школи з найкращими результатами з історії України:



Ліцей імені Олени Пчілки міста Ковеля;

Луцький ліцей №4.



З англійської мови:



Луцький ліцей №14;

Луцький ліцей №1;

Луцький ліцей №18;

Залізницький ліцей імені Івана Пасевича Любешівської селищної ради.



З біології:



Ковельський ліцей №11;

Луцький ліцей №14.



З географії:



Луцький ліцей №14;

Луцький ліцей № 4.



З фізики:



Волинський науковий ліцей;

Луцький ліцей № 14;

Луцький ліцей №9.



З хімії:



Волинський науковий ліцей;

Нововолинський науковий ліцей;

Ліцей імені Олександра Цинкаловського Володимирської міської ради.



“Закладів, які показали гарні середні результати, в області набагато більше. З кожної школи могла бути різна кількість учасників. Тому ці рейтинги не є критерієм успішності закладу освіти. Особливо через те, що НМТ не є обов'язковим для всіх здобувачів освіти, а лише для тих, хто прагне вступити до закладів вищої освіти”, — додала Алла Корнейко.



Що відомо про національний мультипредметний тест у 2025 році

На основну сесію НМТ цьогоріч зареєструвалися орієнтовно 12 тисяч учасників, на додаткову — близько 180 учасників.



Згідно з ухваленим парламентом законопроєктом, школярі мали скласти НМТ з чотирьох предметів. Три з них обов'язкові — це українська мова, математика та історія України. Ще один — на вибір.

