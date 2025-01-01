Які школи Волині отримали найвищі середні бали з НМТ
Сьогодні, 14:57
Серед усіх навчальних закладів на Волині учні Луцького ліцею №14 здобули найбільше балів з різних предметів Національного мультипредметного тесту (НМТ).
Про це розповіла завідувачка обласного відділу ЗНО та моніторингових досліджень Алла Корнейко, - пише Суспільне.
Школи, які показали найвищий середній бал з української мови на Волині:
Луцький ліцей №14;
Волинський науковий ліцей;
Луцький ліцей №9.
З української літератури:
Луцький ліцей № 14;
Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою.
Школи з найкращими результатами з історії України:
Ліцей імені Олени Пчілки міста Ковеля;
Луцький ліцей №4.
З англійської мови:
Луцький ліцей №14;
Луцький ліцей №1;
Луцький ліцей №18;
Залізницький ліцей імені Івана Пасевича Любешівської селищної ради.
З біології:
Ковельський ліцей №11;
Луцький ліцей №14.
З географії:
Луцький ліцей №14;
Луцький ліцей № 4.
З фізики:
Волинський науковий ліцей;
Луцький ліцей № 14;
Луцький ліцей №9.
З хімії:
Волинський науковий ліцей;
Нововолинський науковий ліцей;
Ліцей імені Олександра Цинкаловського Володимирської міської ради.
“Закладів, які показали гарні середні результати, в області набагато більше. З кожної школи могла бути різна кількість учасників. Тому ці рейтинги не є критерієм успішності закладу освіти. Особливо через те, що НМТ не є обов'язковим для всіх здобувачів освіти, а лише для тих, хто прагне вступити до закладів вищої освіти”, — додала Алла Корнейко.
Що відомо про національний мультипредметний тест у 2025 році
На основну сесію НМТ цьогоріч зареєструвалися орієнтовно 12 тисяч учасників, на додаткову — близько 180 учасників.
Згідно з ухваленим парламентом законопроєктом, школярі мали скласти НМТ з чотирьох предметів. Три з них обов'язкові — це українська мова, математика та історія України. Ще один — на вибір.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповіла завідувачка обласного відділу ЗНО та моніторингових досліджень Алла Корнейко, - пише Суспільне.
Школи, які показали найвищий середній бал з української мови на Волині:
Луцький ліцей №14;
Волинський науковий ліцей;
Луцький ліцей №9.
З української літератури:
Луцький ліцей № 14;
Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою.
Школи з найкращими результатами з історії України:
Ліцей імені Олени Пчілки міста Ковеля;
Луцький ліцей №4.
З англійської мови:
Луцький ліцей №14;
Луцький ліцей №1;
Луцький ліцей №18;
Залізницький ліцей імені Івана Пасевича Любешівської селищної ради.
З біології:
Ковельський ліцей №11;
Луцький ліцей №14.
З географії:
Луцький ліцей №14;
Луцький ліцей № 4.
З фізики:
Волинський науковий ліцей;
Луцький ліцей № 14;
Луцький ліцей №9.
З хімії:
Волинський науковий ліцей;
Нововолинський науковий ліцей;
Ліцей імені Олександра Цинкаловського Володимирської міської ради.
“Закладів, які показали гарні середні результати, в області набагато більше. З кожної школи могла бути різна кількість учасників. Тому ці рейтинги не є критерієм успішності закладу освіти. Особливо через те, що НМТ не є обов'язковим для всіх здобувачів освіти, а лише для тих, хто прагне вступити до закладів вищої освіти”, — додала Алла Корнейко.
Що відомо про національний мультипредметний тест у 2025 році
На основну сесію НМТ цьогоріч зареєструвалися орієнтовно 12 тисяч учасників, на додаткову — близько 180 учасників.
Згідно з ухваленим парламентом законопроєктом, школярі мали скласти НМТ з чотирьох предметів. Три з них обов'язкові — це українська мова, математика та історія України. Ще один — на вибір.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Які школи Волині отримали найвищі середні бали з НМТ
Сьогодні, 14:57
У Луцьку посеред дороги загорівся автомобіль. ВІДЕО
Сьогодні, 14:05
Понад 500 безпілотників та 40 ракет: Зеленський розповів деталі атаки росіян на Україну
Сьогодні, 12:43
На Волині побільшало боржників за комуналку
Сьогодні, 12:00