Біля Луцька спіймали керманича, який ніколи не отримував посвідчення водія
Неподалік від Луцька патрульні поліцейські зупинили водія, який перевищив швидкість та вдруге за рік керував авто без посвідчення водія.

Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волинської області.

27 вересня під час контролю за дотриманням швидкісного режиму поблизу Луцька патрульні зупинили автомобіль Volkswagen, водій якого перевищив швидкість.

Під час перевірки документів поліцейські встановили, що водій ніколи не отримував посвідчення водія та вчинив це правопорушення повторно протягом року.

Інспектори винесли постанову за ч. 1 ст. 122 (Перевищення дозволеної швидкості руху) та склали протокол за ч. 5 ст. 126 (Керування транспортним засобом без посвідчення водія повторно протягом року) КУпАП.

