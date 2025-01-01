Студенти та викладачі волинського коледжу заробили на благодійному ярмарку понад 18 тисяч для ЗСУ
Сьогодні, 16:19
27 вересня 2025 року на благодійному ярмарку на підтримку ЗСУ студенти та викладачі Горохівського коледжу ЛНУП заробили понал 18 тисяч гривень.
Про це повідомляють волонтери у фейсбуці.
Реалізувати різноманітну продукцію членами комісії технологічних дисциплін вдалося за допомогою небайдужих мешканців Горохова.
Загалом було реалізовано продукції на суму 18090 грн.
До продажу на ярмарку долучилися викладачі Світлана Савченко, Наталія Крук, Надія Загоруйко та студентка Катерина Кожа.
"Щиро дякуємо тим, хто допомагав випічкою: Аллі Бояркевич, Галині Гайді, Любові Матвєєвій, Надії Загоруйко, Юлії Загоруйко, Зіні Пастижевській, Валентині Міщенко, Тетяні Чижик, Ларисі Колюсь, Наталії Луцюк, Ніні Оліщук, Наталії Крук, Руслані Кондратюк, Ірині Сергеєвій. Дякуємо за донати Наталіі Степанюк, Світлані Савченко, Віталію Шведу, Катерині Моцьо, Оксані Рубін. За надані продукти для випічки: Таїсії Островській, родині Бачинських, родині Собуцьких, родині Кононець. Всі кошти будуть спрямовані на потреби ЗСУ", - йдеться у дописі освітян-волонтерів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють волонтери у фейсбуці.
Реалізувати різноманітну продукцію членами комісії технологічних дисциплін вдалося за допомогою небайдужих мешканців Горохова.
Загалом було реалізовано продукції на суму 18090 грн.
До продажу на ярмарку долучилися викладачі Світлана Савченко, Наталія Крук, Надія Загоруйко та студентка Катерина Кожа.
"Щиро дякуємо тим, хто допомагав випічкою: Аллі Бояркевич, Галині Гайді, Любові Матвєєвій, Надії Загоруйко, Юлії Загоруйко, Зіні Пастижевській, Валентині Міщенко, Тетяні Чижик, Ларисі Колюсь, Наталії Луцюк, Ніні Оліщук, Наталії Крук, Руслані Кондратюк, Ірині Сергеєвій. Дякуємо за донати Наталіі Степанюк, Світлані Савченко, Віталію Шведу, Катерині Моцьо, Оксані Рубін. За надані продукти для випічки: Таїсії Островській, родині Бачинських, родині Собуцьких, родині Кононець. Всі кошти будуть спрямовані на потреби ЗСУ", - йдеться у дописі освітян-волонтерів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Студенти та викладачі волинського коледжу заробили на благодійному ярмарку понад 18 тисяч для ЗСУ
Сьогодні, 16:19
«Хотілося більше знищити того непотребу»: «танкова легенда» 14 ОМБр про бойовий шлях. ВІДЕО
Сьогодні, 15:38
Які школи Волині отримали найвищі середні бали з НМТ
Сьогодні, 14:57
У Луцьку посеред дороги загорівся автомобіль. ВІДЕО
Сьогодні, 14:05