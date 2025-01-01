Студенти та викладачі волинського коледжу заробили на благодійному ярмарку понад 18 тисяч для ЗСУ

27 вересня 2025 року на благодійному ярмарку на підтримку ЗСУ студенти та викладачі Горохівського коледжу ЛНУП заробили понал 18 тисяч гривень.Про це повідомляють волонтери у фейсбуці.Реалізувати різноманітну продукцію членами комісії технологічних дисциплін вдалося за допомогою небайдужих мешканців Горохова.Загалом було реалізовано продукції на суму 18090 грн.До продажу на ярмарку долучилися викладачіта студентка"Щиро дякуємо тим, хто допомагав випічкою: Аллі Бояркевич, Галині Гайді, Любові Матвєєвій, Надії Загоруйко, Юлії Загоруйко, Зіні Пастижевській, Валентині Міщенко, Тетяні Чижик, Ларисі Колюсь, Наталії Луцюк, Ніні Оліщук, Наталії Крук, Руслані Кондратюк, Ірині Сергеєвій. Дякуємо за донати Наталіі Степанюк, Світлані Савченко, Віталію Шведу, Катерині Моцьо, Оксані Рубін. За надані продукти для випічки: Таїсії Островській, родині Бачинських, родині Собуцьких, родині Кононець. Всі кошти будуть спрямовані на потреби ЗСУ", - йдеться у дописі освітян-волонтерів.