На Волині пенсіонер-боржник побив держслужбовиць, які прийшли описати його майно

На Волині пенсіонер-боржник побив держслужбовиць, які прийшли описати його майно
Три роки іспитового строку отримав пенсіонер, який побив двох держслужбовиць.

Про це йдеться у вироку Любешівського районного суду.

Інцидент стався 27 серпня 2024 року у Любешеві. Начальниця місцевого відділу державної виконавчої служби і головна спеціалістка прийшли до житла Михайла К. для проведення виконавчих дій щодо перевірки майнового стану боржника, опису й арешту його майна.

Господар не надто гостинно зустрів жінок: одну схопив за волосся та двічі вдарив в голову, іншу бив у голову й тулуб. Після поштовху держслужбовиця впала і отримала розрив ахіллового сухожилля на нозі.

Дії чоловіка кваліфікували за двома статтями КК України: ч.2 ст.350 (умисне нанесення побоїв та заподіяння легкого тілесного ушкодження службовій особі), ст. 128 (необережне ушкодження середньої тяжкості).

Читати ще: У Луцьку на заправці п’яний спортивний тренер вдарив дівчину: його гаманець збідніє

На судовому засіданні обвинувачений вину заперечив та розповів, що того дня був на кладовищі. Син повідомив йому, що приїхали якісь жінки. Обвинувачений був засмучений щодо смерті дочки. Як пригадав, забіг на подвір'я і повідкидав обох від порога. Далі нічого не пам'ятав. Швидка допомога завезла чоловіка в лікарню. Водночас підтвердив наявні з 2015 року борги.

Потерпілі розповіли про несподівану агресію з боку обвинуваченого. На подвір’ї також були родичі чоловіка. Жінкам вдалося покинути територію. Мовляв, чоловік погрожував застрелити їх з рушниці. Одна із них тривалий час пересувалася на милицях після операції на зв’язках ноги.

Суд у підсумку призначив пенсіонерові три роки позбавлення волі, але їх замінив трирічним іспитовим строком. Також він має заплатити жінкам по 80 тисяч гривень моральної шкоди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Любешів, побиття, боржник
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як відключити тариф контракт Київстар
Сьогодні, 18:12
На Волині пенсіонер-боржник побив держслужбовиць, які прийшли описати його майно
Сьогодні, 17:43
Студенти та викладачі волинського коледжу заробили на благодійному ярмарку понад 18 тисяч для ЗСУ
Сьогодні, 17:00
«Хотілося більше знищити того непотребу»: «танкова легенда» 14 ОМБр про бойовий шлях. ВІДЕО
Сьогодні, 16:19
Ветеран з Волині завоював п'ять медалей на міжнародних змаганнях. ФОТО
Сьогодні, 15:38
Медіа
відео
1/8