На Волині пенсіонер-боржник побив держслужбовиць, які прийшли описати його майно

Три роки іспитового строку отримав пенсіонер, який побив двох держслужбовиць.Про це йдеться у вироку Любешівського районного суду.Інцидент стався 27 серпня 2024 року у Любешеві. Начальниця місцевого відділу державної виконавчої служби і головна спеціалістка прийшли до житла Михайла К. для проведення виконавчих дій щодо перевірки майнового стану боржника, опису й арешту його майна.Господар не надто гостинно зустрів жінок: одну схопив за волосся та двічі вдарив в голову, іншу бив у голову й тулуб. Після поштовху держслужбовиця впала і отримала розрив ахіллового сухожилля на нозі.Дії чоловіка кваліфікували за двома статтями КК України: ч.2 ст.350 (умисне нанесення побоїв та заподіяння легкого тілесного ушкодження службовій особі), ст. 128 (необережне ушкодження середньої тяжкості).На судовому засіданні обвинувачений вину заперечив та розповів, що того дня був на кладовищі. Син повідомив йому, що приїхали якісь жінки. Обвинувачений був засмучений щодо смерті дочки. Як пригадав, забіг на подвір'я і повідкидав обох від порога. Далі нічого не пам'ятав. Швидка допомога завезла чоловіка в лікарню. Водночас підтвердив наявні з 2015 року борги.Потерпілі розповіли про несподівану агресію з боку обвинуваченого. На подвір'ї також були родичі чоловіка. Жінкам вдалося покинути територію. Мовляв, чоловік погрожував застрелити їх з рушниці. Одна із них тривалий час пересувалася на милицях після операції на зв'язках ноги.Суд у підсумку призначив пенсіонерові три роки позбавлення волі, але їх замінив трирічним іспитовим строком. Також він має заплатити жінкам по 80 тисяч гривень моральної шкоди.