Естонія виділить 10 мільйонів євро на придбання зброї для України

Міністр закордонних справ Естоніїзаявив, що його країна виділить 10 мільйонів євро на ініціативу PURL, у межах якої для України закуповують озброєння у США.Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дописв Х.Очільник естонського МЗС повідомив, що Естонія виділить 10 мільйонів євро на ініціативу Північноатлантичного Альянсу PURL "для термінового зміцнення оборони України"."Оскільки Росія не виявляє жодних ознак прагнення до миру, продовжуючи атаки на передовій та повітряні терористичні акти проти українських міст, Україна потребує швидкої підтримки для захисту цивільного населення, утримання позицій та просування до миру", - йдеться у дописі.Сполучені Штати й НАТО на початку серпня запустили новий механізм надання Україні військової допомоги PURL, який передбачає фінансування американської зброї через внески членів Альянсу.Відтоді європейські держави загалом пообіцяли виділити близько 2 мільярдів доларів на цей механізм. В Альянсі сподіваються залучити загалом до 10 мільярдів доларів.Естонський президент Алар Каріс ще на початку вересня говорив, що Естонія долучиться до ініціативи PURL, але не уточнював суму пожертви.