Естонія виділить 10 мільйонів євро на придбання зброї для України
Сьогодні, 18:35
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що його країна виділить 10 мільйонів євро на ініціативу PURL, у межах якої для України закуповують озброєння у США.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на допис Маргус Тсахкна в Х.
Очільник естонського МЗС повідомив, що Естонія виділить 10 мільйонів євро на ініціативу Північноатлантичного Альянсу PURL "для термінового зміцнення оборони України".
"Оскільки Росія не виявляє жодних ознак прагнення до миру, продовжуючи атаки на передовій та повітряні терористичні акти проти українських міст, Україна потребує швидкої підтримки для захисту цивільного населення, утримання позицій та просування до миру", - йдеться у дописі.
Передісторія:
Сполучені Штати й НАТО на початку серпня запустили новий механізм надання Україні військової допомоги PURL, який передбачає фінансування американської зброї через внески членів Альянсу.
Відтоді європейські держави загалом пообіцяли виділити близько 2 мільярдів доларів на цей механізм. В Альянсі сподіваються залучити загалом до 10 мільярдів доларів.
Естонський президент Алар Каріс ще на початку вересня говорив, що Естонія долучиться до ініціативи PURL, але не уточнював суму пожертви.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на допис Маргус Тсахкна в Х.
Очільник естонського МЗС повідомив, що Естонія виділить 10 мільйонів євро на ініціативу Північноатлантичного Альянсу PURL "для термінового зміцнення оборони України".
"Оскільки Росія не виявляє жодних ознак прагнення до миру, продовжуючи атаки на передовій та повітряні терористичні акти проти українських міст, Україна потребує швидкої підтримки для захисту цивільного населення, утримання позицій та просування до миру", - йдеться у дописі.
Передісторія:
Сполучені Штати й НАТО на початку серпня запустили новий механізм надання Україні військової допомоги PURL, який передбачає фінансування американської зброї через внески членів Альянсу.
Відтоді європейські держави загалом пообіцяли виділити близько 2 мільярдів доларів на цей механізм. В Альянсі сподіваються залучити загалом до 10 мільярдів доларів.
Естонський президент Алар Каріс ще на початку вересня говорив, що Естонія долучиться до ініціативи PURL, але не уточнював суму пожертви.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 29 вересня
Сьогодні, 20:00
На Волині вирощують фіолетову картоплю. ВІДЕО
Сьогодні, 19:16
Естонія виділить 10 мільйонів євро на придбання зброї для України
Сьогодні, 18:35
Як відключити тариф контракт Київстар
Сьогодні, 18:12