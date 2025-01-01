На Волині вирощують фіолетову картоплю. ВІДЕО





Це сорти української та німецької селекції, розповіла кандидатка технічних наук Людмила Сичук, - пише



"Сорт німецької селекційної компанії, назва його Віолет Стар – Фіолетова Зірка. В нас він вперше в цьому році іноземної селекції. Має багато крохмалю, десь в межах 20% , з нього дуже хороше, аж іскриться, пюре, але воно - на любителя. Дуже смачно запікати, в салати, інші прикраси блюд", — розповідає фермер Анатолій Аршулік.



Також фермер висаджує фіолетовий сорт "Либідь", виведений в Чернігові. Цього року, каже Анатолій, вирощує насінневий матеріал, урожайність якого — орієнтовно 50 тонн з гектара. Перший комерційний врожай буде у наступному році.



"Крафтове виробництво чипсів, саме з такого сорту, кольорових, яке має натуральний барвник. Досить користується популярністю. Тут і колір яскравий насичений, і форма картоплини збережена, вона більше під чипси, тому сорт селекційно завершений і вдалий", — каже фермер.



На експериментальному полі у 25 гектарів Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції вирощують 20 сортів картоплі селекції Інституту картоплярства України, розповідає наукова співробітниця Людмила Сичук. Один із сортів "Марфуша" має кольорове забарвлення.



"Гарний колір її такий фіолетовий, вона подовгувата така, не дуже велика, не дуже маленька. Гарна. Це сорт столовий, він дуже урожайний, дуже високий в нього крохмаль – до 17 %. Взагалі цей сорт дуже довго лежить, зберігається дуже гарно, з нього можна виготовляти різні кулінарні страви", — розповіла Людмила Сичук.



На Волинській державній сільськогосподарській дослідній станції "Марфушу" вирощують протягом п’яти років. Урожайність - 50 тонн з гектара. Нині з одного куща накопали 25 бульб.



"Ми її вирощуємо для того, щоб знати, який буде попит на картоплю, на яку картоплю, на який колір, на яку м’якуш, на який крохмаль. Це картопля для Полісся та Лісостепу", — каже науковиця.



Усі сорти фіолетової картоплі – пізнього дозрівання, вегетаційний період, становить 90 -110 днів. Бульба стійка до хвороб, селекціонується та вирощується без додавання генномодифікованих організмів.



Фермер Анатолій Аршулік та науковиця Людмила Сичук кажуть, що після термічної обробки картопля не втрачає кольору.





