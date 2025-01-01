Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 29 вересня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 29 вересня
У Луцьку та на території Волинської області місцеві синоптики прогнозують у понеділок 29 вересня короткочасні дощі.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Так, у понеділок, 29 вересня у Луцьку варто очікувати хмарність з проясненнямию Часом дощ. Видимість 2-4 км. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 9-11° тепла.

На території області також буде хмарно з проясненнями. Часом дощ. Видимість 2-4 км. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 7-12° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, Волинь, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Клірики Успенського собору у Володимирі завалюють суди новими позовами
Сьогодні, 21:15
На війні загинув Герой з Волині Віталій Кузьменко
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 29 вересня
Сьогодні, 20:00
На Волині вирощують фіолетову картоплю. ВІДЕО
Сьогодні, 19:16
Естонія виділить 10 мільйонів євро на придбання зброї для України
Сьогодні, 18:35
Медіа
відео
1/8