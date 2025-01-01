Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 29 вересня





Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



Так, у понеділок, 29 вересня у Луцьку варто очікувати хмарність з проясненнямию Часом дощ. Видимість 2-4 км. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 9-11° тепла.



На території області також буде хмарно з проясненнями. Часом дощ. Видимість 2-4 км. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 7-12° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку та на території Волинської області місцеві синоптики прогнозують у понеділок 29 вересня короткочасні дощі.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Так, у понеділок, 29 вересня у Луцьку варто очікувати хмарність з проясненнямию Часом дощ. Видимість 2-4 км. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 9-11° тепла.На території області також буде хмарно з проясненнями. Часом дощ. Видимість 2-4 км. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 7-12° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію