Клірики Успенського собору у Володимирі завалюють суди новими позовами





Як повідомляє



«Вони просили продовжити те, чого юридично вже не існує, — пояснив юрист Волинської ОВА Олександр Гаргола. — Адже Верховний суд остаточно визнав цей договір нечинним. А нечинний договір не породжує жодних правових наслідків і його не можна продовжити».



Таким чином, релігійна громада упц мп вкотре програла. Проте, як зазначає Олександр Гаргола, ця справа не пов’язана безпосередньо з процесом виселення – виконавче провадження триває незалежно від цього. Ще 12 листопада 2024 року Господарський суд області ухвалив рішення про виселення московського патріар хату з Успенського собору. 11 березня 2025 апеляційна інстанція у Рівному це рішення залишила в силі. Після цього виконавча служба офіційно вручила припис залишити храм, але духовенство проігнорувало його, отримало штраф і продовжує залишатися в соборі.



Наступний ключовий етап – 9 жовтня у Північно-західному апеляційному господарському суді Рівного. Там розглядатимуть апеляційну скаргу по основній справі про звільнення приміщень.

