Прикордонник на Волині брав гроші за переправку сигарет у Польщу: яке покарання отримав





Про це, як пишуть



Із 14 квітня 2025 року Олега О. призначили на посаду заступника начальника прикордонної зенітної ракетно-артилерійської застави. Але замість того, щоб слідкувати за безпекою кордону, чоловік вирішив збагатитися.



Він просив в іншої особи плату за те, щоб закрити очі на незаконне переміщення тютюнових виробів у Польщу. Певні спритники доставляли сигарети через кордон за допомогою безпілотника. За раз вдавалося переправити 40 блоків. Кожен переліт дрона прикордонник оцінював у 100 доларів.



Під час однієї зустрічі чоловік одержав 1800 доларів, що на той час становило 74 340 гривень. Проте правоохоронці викрили злочинний замисел.



Дії кваліфікували за статтею 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).



На судовому засіданні обвинувачений повністю визнав вину. Підтвердив, що надавав службову інформацію про місця можливого безперешкодного переміщення тютюнових виробів. Чоловік є особою молодого віку, військовослужбовцем, раніше до криміналу не притягувався.



Суд призначив Олегу О. штраф у розмірі 76 500 гривень і позбавлення права обіймати певні посади на один рік.

