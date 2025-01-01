29 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні святкує день народження Сергій Ващук , боєць батальйону "Азов", нині - координатор Центру Львівської культури у Луцьку (на фото).
Особисте свято також сьогодні відзначає журналістка Віта Сахнік.
За православним календарем 29 вересня іменини відзначають Кипріян, Феофан, а також жінки з іменем Вікторія.
Іменинникам цього дня зичимо міцного здоров'я, любові, народження та професійних успіхів.
29 вересня в Україні відзначають: Всесвітній день серця, День отоларинголога, День пам'яті трагедії Бабиного Яру.
У Луцьку цього дня в 1991 році відбулася установа конференції Товариства польської культури імені Єви Фелінської.
29 вересня у 1995 році створили транскордоне об'єднання «Єврорегіон «Буг».
