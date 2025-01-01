29 вересня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні святкує день народження, боєць батальйону "Азов", нині - координатор Центру Львівської культури у Луцьку (на фото).Особисте свято також сьогодні відзначає журналісткаЗа православним календарем 29 вересня іменини відзначають Кипріян, Феофан, а також жінки з іменем Вікторія.Іменинникам цього дня зичимо міцного здоров'я, любові, народження та професійних успіхів.29 вересня в Україні відзначають: Всесвітній день серця, День отоларинголога, День пам'яті трагедії Бабиного Яру.У Луцьку цього дня в 1991 році відбулася установа конференції Товариства польської культури імені Єви Фелінської.29 вересня у 1995 році створили транскордоне об'єднання «Єврорегіон «Буг».