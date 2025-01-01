Курс валют на 29 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 29 вересня. Ціна долара зменшилась на 2 коп. Євро впав у вартості аж на 31 коп. Польський злотий втратив 9 коп.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,47 (-2 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,40 (-31 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,33 (-9 коп.)
