Що у декларації Катерини Шкльоди, яка виконуватиме обов'язки Луцького міського голови





Вона була обрана депутаткою на місцевих виборах 2020 року від партії «За Майбутнє». З того ж року працювала головою Благодійного фонду Ігоря Палиці «Тільки разом», де перед цим займала посаду заступниці.



Крім того,







Нерухомість

У декларації зазначено, що Катерина Шкльода володіє двома квартирами. Одна з них, прощею 78,4 м², розташована в Луцьку і набута ще в 2004 році. При цьому у власності депутатки є 37,5 % цього об’єкта, решта — належить брату депутатки Максиму та матері Світлані.



Інша квартира розташована в селі Липини, її площа становить 58,7 м², а придбана вона у 2021 році за 300 тисяч гривень. Житло повністю належить Катерині Шкльоді, хоч раніше було у власності батька Олександра.



Транспорт

У декларації також зазначено авто, яким користується Шкльода. Це Mazda 6 2015 року випуску. Автомобіль жінка придбала минулоріч за 254 тисячі гривень.



Доходи та заощадження

За минулий рік основним джерелом доходу Катерини Шкльоди була заробітна плата у БФ «Тільки разом». Там очільниця фонду заробила 180 тисяч гривень. Також жінка отримала 154 тисячі гривень заробітної плати від Секретаріату уповноваженого ВРУ з прав людини та 55 тисяч зарплати за сумісництвом. Ще 300 тисяч Шкльода виручила від продажу майна.



Шкльода декларує деякі заощадження — готівкові кошти у розмірі 7 100 доларів США.



Після відставки Ігоря Поліщука, новим секретарем Луцької міської ради Луцька стала 38-річна Катерина Шкльода

