На Волині - нова представниця омбудсмана у Волинській області

Катерина Шкльода стала представницею Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській області.



Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець в Телеграм.



"Мої регіональні Представники проводять моніторингові візити, відвідують місця несвободи, опрацьовують звернення громадян та працюють задля всебічного захисту прав жителів області. Мета регіональних Представництв — оперативно реагувати на виклики і проблеми українських громадян", - написав він.



Контакти для звернень у Волинській області:



Графік прийому: вівторок з 09:00 до 13:00,

адреса: м. Луцьк, вул. Кременецька, 38 (1 поверх),

за номерами телефонів: 0 800 50 17 20; 044 299 74 08.

