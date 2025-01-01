На Волині - нова представниця омбудсмана у Волинській області
Сьогодні, 20:04
Депутатка Луцької міської ради Катерина Шкльода стала представницею Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській області.
Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець в Телеграм.
"Мої регіональні Представники проводять моніторингові візити, відвідують місця несвободи, опрацьовують звернення громадян та працюють задля всебічного захисту прав жителів області. Мета регіональних Представництв — оперативно реагувати на виклики і проблеми українських громадян", - написав він.
Контакти для звернень у Волинській області:
Графік прийому: вівторок з 09:00 до 13:00,
адреса: м. Луцьк, вул. Кременецька, 38 (1 поверх),
за номерами телефонів: 0 800 50 17 20; 044 299 74 08.
