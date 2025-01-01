Біля луцького вишу з’явилися нові мурали
Сьогодні, 19:02
На фасаді спортивного комплексу Луцького національного технічного університету з’явилися нові мурали. Автор робіт — луцький художник Юрій Чайка.
Всього розмалював три стіни будівлі, розповів він у коментарі misto.media.
Робота тривала протягом кількох місяців. На них автор зобразив спортсменів та їхні емоції в момент активностей: футболіста, який копає м’яч, гімнастку у стрибку, плавчиню, що готується до стрибка у воду тощо.
Метою цих робіт він називає мотивацію молоді до занять спортом і популяризацію здорового способу життя.
«Спорткомплекс розміщений біля стадіону. Я з приємним здивуванням помітив, що дуже багато молоді, студентів займаються і на стадіоні, і в цьому комплексі. Тому раджу всім займатися спортом і підтримувати здоровий спосіб життя, наскільки це можливо», — зазначив художник.
До слова, цьогоріч Юрій Чайка в межах проєкту «Люди міста» створив мурал із зображенням лідера рок-гурту King Size Степана Чумака, вуличного музиканта Олександра Мухіна, ресторатора Олега Бровіна, загиблого тренера Романа Гаврилюка, останнього розстріляного вояка УПА.
Також він планує створити ще один стінопис. Де його розмістить і кому присвятить — тримає в таємниці.
