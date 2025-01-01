Біля луцького вишу з’явилися нові мурали

Юрій Чайка.



Всього розмалював три стіни будівлі, розповів він у коментарі



Робота тривала протягом кількох місяців. На них автор зобразив спортсменів та їхні емоції в момент активностей: футболіста, який копає м’яч, гімнастку у стрибку, плавчиню, що готується до стрибка у воду тощо.



Метою цих робіт він називає мотивацію молоді до занять спортом і популяризацію здорового способу життя.



«Спорткомплекс розміщений біля стадіону. Я з приємним здивуванням помітив, що дуже багато молоді, студентів займаються і на стадіоні, і в цьому комплексі. Тому раджу всім займатися спортом і підтримувати здоровий спосіб життя, наскільки це можливо», — зазначив художник.



До слова, цьогоріч Юрій Чайка в межах проєкту «Люди міста» створив мурал із зображенням лідера рок-гурту King Size Степана Чумака, вуличного музиканта Олександра Мухіна, ресторатора Олега Бровіна, загиблого тренера Романа Гаврилюка, останнього розстріляного вояка УПА.



Також він планує створити ще один стінопис. Де його розмістить і кому присвятить — тримає в таємниці.

