Рада ЄС підтримала повну відмову від російського газу до 2028 року





Про це передає



«Цей регламент є центральним елементом дорожньої карти REPowerEU щодо подолання залежності від російських енергоресурсів після того, як Росія стала використовувати газ в якості зброї та на фоні неодноразових перебоїв з постачанням газу до ЄС, що мало значний вплив на європейський енергетичний ринок», – йдеться у повідомленні.



Запропонований регламент запроваджує юридично обов’язкову, поетапну заборону на імпорт як трубопровідного, так і скрапленого природного газу (СПГ) з Росії з досягненням повної заборони 1 січня 2028 року.



«Енергетично незалежна Європа – це сильніша та безпечніша Європа. Хоча ми останніми роками наполегливо працювали та наполягали на тому, щоб вивести російський газ і нафту з Європи, ми ще не досягли цього. Тому вкрай важливо, щоб данське головування заручилося переважною підтримкою міністрів енергетики країн Європи щодо законодавства, яке остаточно заборонить надходження російського газу до ЄС», – сказав міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Данії Ларс Аагард.



Основні зміни, узгоджені Радою ЄС, стосуються кількох тем, серед яких – перехідний етап для існуючих контрактів на постачання.



Міністри підтвердили, що імпорт російського газу буде заборонено з 1 січня 2026 року, зберігаючи при цьому перехідний період для існуючих контрактів. Зокрема, короткострокові контракти, укладені до 17 червня 2025 року, можуть продовжуватися до 17 червня 2026 року, тоді як довгострокові угоди зможуть діяти до 1 січня 2028 року.



Зміни до існуючих контрактів будуть дозволені лише для вузько визначених операційних цілей і не можуть призводити до збільшення обсягів, за винятком деяких специфічних випадків, які можуть стосуватися держав-членів, що не мають виходу до моря та на які вплинули нещодавні зміни в маршрутах постачання.



Ще одна зміна стосується митних процедур.



Порівняно з пропозицією Єврокомісії, Рада ЄС спростила митні зобов'язання, встановивши легші вимоги до документування та процедури імпорту газу неросійського походження. У таких випадках дозвільним органам необхідно надати лише загальну інформацію, перш ніж газ буде доставлено на митну територію ЄС, тоді як для імпорту газу з Росії протягом перехідного етапу необхідно надати більше інформації (включаючи дату та термін дії контракту на постачання, контрактні обсяги та будь-які зміни до контракту).



Рада ЄС включила вимогу про те, щоб увесь імпорт газу підлягав попередній авторизації: для російського газу та імпорту, що підпадає під перехідний період, інформація, необхідна для авторизації, має бути подана принаймні за один місяць до постачання; для газу неросійського походження підтвердження має бути надано принаймні за п'ять днів до постачання; у випадку змішаного постачання СПГ документація має підтверджувати відповідні частки російського та неросійського газу в суміші, при цьому до ЄС дозволено постачання лише неросійських обсягів.



Також буде складено список країн, звільнених від подібного режиму.



Запроваджено додаткові механізми моніторингу та інформування, щоб запобігти потраплянню російського газу до ЄС за транзитними процедурами (тобто газу, що проходить через ЄС на шляху до іншого пункту призначення, без потрапляння на ринок ЄС).



Рада ЄС також розглянула питання національних планів диверсифікації.



Запропонований регламент вимагає від усіх держав-членів подання національних планів диверсифікації, в яких викладено заходи та потенційні проблеми для диверсифікації поставок газу. Рада ЄС погодилася звільнити від виконання цієї вимоги ті держави-члени, які доведуть, що більше не імпортують російський газ.



Така ж вимога щодо подання національного плану диверсифікації застосовуватиметься до тих держав-членів, які все ще імпортують російську нафту, з метою припинення цього імпорту до 1 січня 2028 року.



Порівняно з пропозицією Єврокомісії, Рада ЄС додатково розробила положення щодо обміну інформацією між національними органами влади, Агентством ЄС зі співробітництва енергетичних регуляторів (ACER) та Європейською комісією, і вимагає від останньої переглянути виконання регламенту впродовж двох років з моменту набрання чинності, включаючи положення про процедури попередньої авторизації.



Також було уточнено положення про призупинення дії заборони імпорту, а саме які типи порушень безпеки постачання можуть виправдати таке призупинення.



Наступним кроком данське головування Ради ЄС розпочне переговори з Європарламентом з метою узгодження остаточного тексту регламенту, як тільки Європарламент узгодить власну переговорну позицію.



Як повідомлялося, лідери ЄС у Версальській декларації у березні 2022 року домовилися якомога швидше, але поступово позбавитися залежності від російського викопного палива.



Як наслідок, імпорт газу та нафти з Росії до ЄС значно скоротився. Хоча імпорт нафти впав до рівня нижче 3% у 2025 році, російський газ все ще становить приблизно 13% імпорту ЄС у 2025 році, це становить понад 15 мільярдів євро щорічно, що наражає ЄС на значні ризики з точки зору торговельної та енергетичної безпеки.



У травні 2025 року Комісія ухвалила дорожню карту REPowerEU, щоб забезпечити поетапний підхід до поступової відмови від решти імпорту російських енергоресурсів та зміцнити енергетичну незалежність та безпеку ЄС.



У червні 2025 року Єврокомісія висунула пропозицію, зосереджену на поступовій відмови від решти трубопровідного газу та СПГ з повною забороною, запланованою на 1 січня 2028 року.

