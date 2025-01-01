На Волині судили водія легковика, який врізався в автобус





Про це сказано у вироку Нововолинського міського суду, пише



Від моменту ДТП до оголошення вироку обвинуваченому минуло 5 років і 3 місяці. Неповнолітня пасажирка водія автівки Opel, у якої від удару стався перелом щелепи і повибивало зуби, просила про сувору міру покарання.



Що відомо про зіткнення легковика та автобуса в Нововолинську: деталі аварії з травмованими



Аварія сталася ввечері 23 червня 2020 року. Водій автомобіля Opel, який їхав по головній дорозі на вулиці Луцькій у Нововолинську, перевищив максимально дозволену швидкість руху і допустив зіткнення з автобусом Setra.



За кермом легковика був житель Іваничівської громади 2000 року народження. Водій автобуса — житель Нововолинська 1962 року народження. Після ДТП обидва водії пройшли медогляд: ознак сп'яніння не було.



Із трьох пасажирів "Опеля" одна людина, а саме неповнолітня дівчина, отримала тяжкі травми і прийшла до свідомості у Нововолинській центральній міській лікарні, куди її доставила бригада екстреної меддопомоги.



Свідчення сторін у суді



Обвинувачений свою вину визнав частково. Він розповів, що в той вечір їхав у 15-му мікрорайону і бачив, як з нерегульованого перехрестя виїжджає автобус. У суді водій "Опеля" зазначив: думав, що автобус не розпочне рух, а пропустить його за правилом черговості проїзду, тож почав гальмувати, коли автобус перетинав осьову лінію розмітки.



"Раніше не гальмував, бо думав, що автобус пропустить його автомобіль, оскільки його автомобіль рухався по головній дорозі. Вказав, що у даному ДТП є вина водія автобуса марки Setra S 215, який його не пропустив. Його ж вина полягає в тому, що він не врахував те, що був мокрий асфальт і, відповідно, він не встиг вчасно загальмувати", — сказано у вироку.



Травмована пасажирка автомобіля Opel у суді зазначила, що момент ДТП не пам'ятає, до свідомості прийшла в лікарні. Після травматизації щелепи лікарі вставили їй імпланти на місце вибитих зубів.



Водій автобуса Setra, який був учасником ДТП, за кермом з 1984 року. Чоловік розповів, що орієнтовно о 22:20 виїжджав на головну дорогу в районі заводу СТО і повертав ліворуч. Для цього зупинився перед виїздом на головну дорогу. Коли подивився ліворуч, то автомобілів зліва не було, а праворуч було видно, що далеко, більш ніж за 100 метрів від нього, їхав транспортний засіб без світла фар, на габаритних вогнях, відстань до якого була достатньою для виїзду автобуса.



За версією водія автобуса, причиною ДТП стало перевищення водієм "Опеля" дозволеної швидкості. При цьому водій легковика зазначив: їхав з увімкненим ближнім світлом фар, а не на габаритах, зі швидкістю 60-65 км/год. Також свідчення в суді дали люди, яких долучили до справи як понятих.



Результати автотехнічної експертизи та слідчого експерименту



До матеріалів справи долучили також висновок експерта Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС, який проаналізував технічний стан транспортних засобів на момент зіткнення.



Також у серпні 2020 року відбувся слідчий експеримент, який провели в присутності всіх сторін, слідчих і понятих. Для цього залучили автомобіль Ford Focus С Мах, щоб оцінити світло фар автівки та форму кузова, та аналогічний автобус Setra S215. Також врахували погодні умови як у вечір аварії, стан дороги, нічні ліхтарі освітлення тощо.



Інженерно-транспортна експертиза показала: у заданій дорожній ситуації водій автомобіля Opel Vectra мав технічну можливість уникнути зіткнення з автобусом Setra. Слідчий експеримент показав, що водій Opel Vectra їхав зі швидкістю 103,2 км/год.



Рішення суду: який вирок призначили для водія "Опеля" за ДТП у Нововолинську



Нововолинський міський суд визнав водія автомобіля Opel винним у вчиненні ДТП. Суддя звільнив його від 3-річного обмеження волі під іспитовий строк на 2 роки. Також у нього відібрали право керувати автівками на два роки.



Також суд погодив цивільні позови до обвинуваченого. Чоловік повинен виплатити 200 тисяч гривень моральної шкоди та 169 тисяч 504 гривні майнової шкоди для травмованої в ДТП неповнолітньої пасажирки легковика.



Вирок може бути оскаржений до Волинського апеляційного суду суд упродовж 30 днів із дня його проголошення.

