У Кремлі відкинули ідею зупинити війська по лінії зіткнення

володимира путіна Дмитро Пєсков заявив, що позиція Росії не змінилася після висловлювань президента США Дональда Трампа про необхідність зупинки військ РФ і України на нинішній лінії зіткнення для початку переговорів.



Про це повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на Пєскова, пише



Він назвав "газетними повідомленнями" висловлювання Трампа про те, що слід в якості першого кроку для початку повномасштабних мирних переговорів зупинити війська на їхніх нинішніх позиціях.



"Ця тема (зупинки військ по лінії зіткнення - ред.) неодноразово піднімалася, піднімалася з різними нюансами в ході російсько-американських контактів, і російська сторона щоразу давала відповідь, і ця відповідь добре відома: послідовність позиції РФ не змінюється", - сказав Пєсков.



За даними FT, під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським 17 жовтня президент США Дональд Трамп закликав прийняти умови Росії щодо припинення війни й розповів, що правитель РФ володимир путін погрожував "знищити" Україну, якщо вона не погодиться.



Пізніше Трамп заперечив, що примушував Зеленського погодитися на передачу Росії всього Донбасу.



"Ми вважаємо, що вони повинні просто зупинитися на лініях, де вони знаходяться", – сказав Трамп журналістам.



Одразу після зустрічі із Зеленським Трамп закликав укласти мирну угоду і "зупинитися там, де є" на полі бою.

