У Луцьку попрощалися з Героями Олегом Троцюком та Ігорем Кунашиком

Сьогодні у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбувся чин похорону військовослужбовців Олега Троцюка та Ігоря Кунашика, які загинули на території Донецької області, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.

Провести Героїв в останню дорогу прийшли родичі та побратими військовослужбовців, Луцький міський голова Ігор Поліщук, а також чимало лучан.

Троцюк Олег Олександрович (24.05.1979 року народження) загинув 8 жовтня в районі населеного пункту Ямпіль Донецької області.

Кунашик Ігор Олександрович (25.08.1986 року народження) загинув 24 серпня 2024 року в районі населеного пункту Новогродівка Донецької області.

Олега Троцюка поховали у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа, а Ігоря Кунашика — на кладовищі села Годомичі.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
