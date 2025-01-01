У Луцьку попрощалися з Героями Олегом Троцюком та Ігорем Кунашиком

Сьогодні у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбувся чин похорону військовослужбовцівта, які загинули на території Донецької області, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.Провести Героїв в останню дорогу прийшли родичі та побратими військовослужбовців, Луцький міський голова Ігор Поліщук, а також чимало лучан.Троцюк Олег Олександрович (24.05.1979 року народження) загинув 8 жовтня в районі населеного пункту Ямпіль Донецької області.Кунашик Ігор Олександрович (25.08.1986 року народження) загинув 24 серпня 2024 року в районі населеного пункту Новогродівка Донецької області.Олега Троцюка поховали у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа, а Ігоря Кунашика — на кладовищі села Годомичі.