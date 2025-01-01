У Луцьку попрощалися з Героями Олегом Троцюком та Ігорем Кунашиком
Сьогодні, 15:09
Сьогодні у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбувся чин похорону військовослужбовців Олега Троцюка та Ігоря Кунашика, які загинули на території Донецької області, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.
Провести Героїв в останню дорогу прийшли родичі та побратими військовослужбовців, Луцький міський голова Ігор Поліщук, а також чимало лучан.
Троцюк Олег Олександрович (24.05.1979 року народження) загинув 8 жовтня в районі населеного пункту Ямпіль Донецької області.
Кунашик Ігор Олександрович (25.08.1986 року народження) загинув 24 серпня 2024 року в районі населеного пункту Новогродівка Донецької області.
Олега Троцюка поховали у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа, а Ігоря Кунашика — на кладовищі села Годомичі.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Провести Героїв в останню дорогу прийшли родичі та побратими військовослужбовців, Луцький міський голова Ігор Поліщук, а також чимало лучан.
Троцюк Олег Олександрович (24.05.1979 року народження) загинув 8 жовтня в районі населеного пункту Ямпіль Донецької області.
Кунашик Ігор Олександрович (25.08.1986 року народження) загинув 24 серпня 2024 року в районі населеного пункту Новогродівка Донецької області.
Олега Троцюка поховали у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа, а Ігоря Кунашика — на кладовищі села Годомичі.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Кремлі відкинули ідею зупинити війська по лінії зіткнення
Сьогодні, 15:35
У Луцьку попрощалися з Героями Олегом Троцюком та Ігорем Кунашиком
Сьогодні, 15:09
Поблизу Луцька Volkswagen зіткнувся з навчальним авто
Сьогодні, 14:26