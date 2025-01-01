Поблизу Луцька Volkswagen зіткнувся з навчальним авто

Нещодавно у селі Струмівка, поблизу Луцька, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Volkswagen та навчального авто Toyota.Про це повідомили у преслужбі патрульної поліції Волині.На місці події патрульні встановили, що водій Volkswagen не вибрав безпечного бокового інтервалу та здійснив наїзд на автомобіль Toyota, який був припаркований на краю проїзної частини.А у Луцьку, на вулиці Карпенка-Карого, водій BMW не врахував дорожню обстановку та не впорався з керуванням, унаслідок чого здійснив наїзд на припаркований автомобіль Renault.Під час спілкування з водієм BMW патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Керманич пройшов огляд за допомогою приладу Драгер. Результат — 0,75 проміле.В обох випадках транспортні засоби зазнали значних механічних пошкоджень. Поліцейські склали всі необхідні адміністративні матеріали.