Росіяни проникли в центр Покровська і вбили декількох цивільних, - ДШВ
Сьогодні, 14:04
Декілька днів тому російська ДРГ проникнула в центр Покровська і вбила там кількох мешканців міста. Це відбулося у районі залізничного вокзалу.
Об'єднана ударно-пошукова група Сил оборони виявила росіян і ліквідувала їх. Ворожі військові ховалися в приміщенні вокзалу, повідомив 7 корпус швидкого реагування ДШВ, пише LB.ua.
Військові закликали цивільних, що залишилися в місті, не виходити на вулицю без крайньої потреби.
"У смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ ситуація залишається напруженою. Ворог хоче розширити «сіру зону» навколо Покровська. Окупанти намагаються проникнути в місто з декількох напрямків", – повідомили вони.
Покровськ залишався одним з головних напрямків наступу ворога протягом тривалого часу. Минулого тижня в Генштабі повідомили про стабілізаційні заходи всередині міста і на його околицях. А в ДШВ повідомляли про те, що окупанти зайшли до міста і вбивають цивільних.
На вчорашній зустрічі з журналістами президент Володимир Зеленський описав ситуацію в Покровську як "складну".
