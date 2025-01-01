Відійшов у засвіти легендарний волинський мотогонщик, заслужений тренер України Анатолій Буренко

На 86-му році життя помер заслужений тренер України, майстер спорту, лучанинТрагічну звістку помідомили рідні.4 лютого 2025 року йому виповнилося 85 років. Усе своє життя він присвятив сім’ї та мотокросу. Мав звання майстра спорту та Заслуженого тренера України. Анатолій Буренко виховав не один десяток чемпіонів України, передавши свою пристрасть та майстерність наступним поколінням."Його життя було для нас прикладом сили духу, наполегливості та любові до швидкості. Це велике горе для всіх, хто його знав.Інформація про прощання:- Прощання розпочнеться сьогодні, 20 жовтня 2025 року, з 17:00 у храмі Великомучениці Катерини (м. Луцьк, вул. Ветеранів, 1а).- Відспівування – завтра, 21 жовтня 2025 року, об 11:00", - йдеться в повідомленні.Поховання відбудеться на кладовищі у селі Гаразджа."Світла пам'ять про Анатолія Костянтиновича назавжди залишиться в наших серцях", - зазначають рідні.