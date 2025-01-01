Відійшов у засвіти легендарний волинський мотогонщик, заслужений тренер України Анатолій Буренко

Відійшов у засвіти легендарний волинський мотогонщик, заслужений тренер України Анатолій Буренко
На 86-му році життя помер заслужений тренер України, майстер спорту, лучанин Анатолій Костянтинович Буренко.

Трагічну звістку помідомили рідні.

4 лютого 2025 року йому виповнилося 85 років. Усе своє життя він присвятив сім’ї та мотокросу. Мав звання майстра спорту та Заслуженого тренера України. Анатолій Буренко виховав не один десяток чемпіонів України, передавши свою пристрасть та майстерність наступним поколінням.

"Його життя було для нас прикладом сили духу, наполегливості та любові до швидкості. Це велике горе для всіх, хто його знав.

Інформація про прощання:

- Прощання розпочнеться сьогодні, 20 жовтня 2025 року, з 17:00 у храмі Великомучениці Катерини (м. Луцьк, вул. Ветеранів, 1а).

- Відспівування – завтра, 21 жовтня 2025 року, об 11:00", - йдеться в повідомленні.
Відійшов у засвіти легендарний волинський мотогонщик, заслужений тренер України Анатолій Буренко

Поховання відбудеться на кладовищі у селі Гаразджа.

"Світла пам'ять про Анатолія Костянтиновича назавжди залишиться в наших серцях", - зазначають рідні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого. Вічна пам'ять!
Відійшов у засвіти легендарний волинський мотогонщик, заслужений тренер України Анатолій Буренко
Відійшов у засвіти легендарний волинський мотогонщик, заслужений тренер України Анатолій Буренко

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: тренер, Волинь, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поблизу Луцька Volkswagen зіткнувся з навчальним авто
Сьогодні, 14:26
Росіяни проникли в центр Покровська і вбили декількох цивільних, - ДШВ
Сьогодні, 14:04
Відійшов у засвіти легендарний волинський мотогонщик, заслужений тренер України Анатолій Буренко
Сьогодні, 13:45
У Києві вибухнула автівка: бомбу заклали під водійське сидіння
Сьогодні, 13:41
У Луцьку п’яний чоловік увірвався до вівтаря собору й побив священника під час служби
Сьогодні, 13:15
Медіа
відео
1/8