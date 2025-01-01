У Луцьку п’яний чоловік увірвався до вівтаря собору й побив священника під час служби





Про це телеграм-каналу ВолиньПост повідомили очевидці події.



Інформацію підтверили у секторі комунікації поліції Волині.



"Конфлікт трапився 19 жовтня в одному з соборів Луцька. 20-річний хлопець, будучи нетверезим, намагався зірвати службу, лаявся та наніс ушкодження священику. Поліцейські його затримали в порядку ст. 208. Кваліфікація – ч. 3 ст.296 ККУ", - прокоментували у поліції.



Як стало відомо, потерпілому надавали медичну допомогу на місці інциденту.



Деталі - згодом.

