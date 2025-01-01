Навіки 23: волиняни попрощалися із Героєм Максимом Кухтеєм
Сьогодні, 13:09
Учора, 19 жовтня, громада в Камені-Каширському провела в останню путь полеглого військовослужбовця Максима Кухтея.
Про це повідомляє Православна Волинь.
Життя юного українського воїна обірвалося 16 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту Батьківщини від російських загарбників-окупантів у Донецькій області.
Невимовним горем оповиті зустріли в домовині свого Героя дружина з маленькою донею, батько, матір, сестра, бабуся, рідні й близькі та друзі й знайомі Захисника, котрого поховали на центральному міському кладовищі.
«Вічна й світла пам’ять нашому Герою-Захиснику!» - йдеться у повідомленні.
