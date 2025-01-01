Чоловік на Волині прийшов до поліклініки, а потрапив на операційний стіл

У Володимирському територіальному медичному об’єднанні врятували пацієнта з защемленою грижею. Від прийому в поліклініці до завершення операції пройшло лишень 120 хвилин.Про це КП «Володимирське ТМО» повідомило у фейсбуці.Надзвичайно швидке та професійне реагування продемонстрували фахівці Володимирського територіального медичного об'єднання. Днями до поліклініки звернувся 31-річний чоловік із защемленою пупковою грижею. Цей стан вимагає негайного хірургічного втручання, бо зволікання може призвести до небезпечних ускладнень.Пацієнта оперативно оглянули, провели всі необхідні дослідження та одразу ж розпочали підготовку до операції. Завдяки злагодженій роботі медичного персоналу – від прийому у поліклініці до завершення складного оперативного втручання – минуло всього дві години! Чоловік отримав невідкладну допомогу, що дозволило запобігти серйозним наслідкам.Лікарі-хірурги ТМО наголошують: якщо ви відчуваєте будь-які симптоми грижі (випинання, біль, дискомфорт, особливо, якщо випинання стало твердим і болючим) – не зволікайте!Своєчасне звернення за медичною допомогою сприяє успішному лікуванню та уникненню ускладнень.