Поблизу Луцька – аварія з постраждалими

трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автівок.



Про це пишуть



Зі слів очевидців, транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження. Також є травмовані.



На місці автопригоди працювала бригада медиків швидкої.



Як розповіли у пресслужбі ГУНП у Волинській області, до правоохоронних органів надходило повідомлення про ДТП. Встановлено, що зіткнулися Volvo та Skoda. Попередньо, є потерпілі.



Нині на місці працює поліція, яка встановлює усі обставини аварії.



Деталі – згодом.



