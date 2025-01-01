Поблизу Луцька – аварія з постраждалими

Поблизу Луцька – аварія з постраждалими
У селі Підгайці Луцького району сьогодні, 20 жовтня, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автівок.

Про це пишуть Волинські новини.

Зі слів очевидців, транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження. Також є травмовані.

На місці автопригоди працювала бригада медиків швидкої.

Як розповіли у пресслужбі ГУНП у Волинській області, до правоохоронних органів надходило повідомлення про ДТП. Встановлено, що зіткнулися Volvo та Skoda. Попередньо, є потерпілі.

Нині на місці працює поліція, яка встановлює усі обставини аварії.

Деталі – згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поблизу Луцька – аварія з постраждалими
Сьогодні, 11:28
Зеленський готовий до тристоронньої зустрічі в Будапешті
Сьогодні, 11:11
На Волині мотоцикліст в'їхав у бетонну плиту на недіючому блокпосту: загинули двоє людей. ДЕТАЛІ АВАРІЇ
Сьогодні, 10:42
В аварії загинув військовий із Волині
Сьогодні, 10:36
Четверо спортсменів з Волині отримуватимуть президентські стипендії
Сьогодні, 10:13
Медіа
відео
1/8