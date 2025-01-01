Поблизу Луцька – аварія з постраждалими
Сьогодні, 11:28
У селі Підгайці Луцького району сьогодні, 20 жовтня, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автівок.
Про це пишуть Волинські новини.
Зі слів очевидців, транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження. Також є травмовані.
На місці автопригоди працювала бригада медиків швидкої.
Як розповіли у пресслужбі ГУНП у Волинській області, до правоохоронних органів надходило повідомлення про ДТП. Встановлено, що зіткнулися Volvo та Skoda. Попередньо, є потерпілі.
Нині на місці працює поліція, яка встановлює усі обставини аварії.
Деталі – згодом.
