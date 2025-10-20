Зеленський готовий до тристоронньої зустрічі в Будапешті

Володимир Зеленський готовий зустрітися у Будапешті з американським колегою Дональдом Трампом і лідером росіян владіміром путіним, якщо буде відповідне запрошення. Про це він сказав на зустрічі з журналістами 19 жовтня.



Йдеться про готовність до так званої човникової дипломатії або ж до тристоронньої зустрічі. Зараз запрошення не було, пише



“Якщо мене запросять до Будапешта, якщо це буде запрошення у форматі, коли ми зустрічаємося втрьох, або, як це називається, shuttle diplomacy, президент Трамп зустрічається з путіним і президент Трамп зустрічається зі мною, то в тому чи іншому форматі, ми погодимося”, – сказав він.



Зеленський додав, що багато залежить від того, яку саме зустріч Україні можуть запропонувати.



“Якщо конфігурація, де Америка посередині, це одна історія. А якщо конфігурація така, що тиск тільки на Україну, ніхто не вийде переможцем. Ми не дамо перемогу «рускім»”, – запевнив він.



На його думку, Трамп хоче зустрітися з Путіним, оскільки прагне швидко закінчити війну.



Зеленський вважає, що для зустрічі з Путіним краще було б обрати іншу країну, а не Угорщину.



"Ми говорили і публічно, і непублічно, що ми готові до зустрічі в будь-якому форматі, який спрацює. Безумовно, я вважаю, що головне – це результат. Я не вважаю, що Будапешт – найкращий майданчик для цієї зустрічі. Безумовно, якщо це може принести мир, то все одно в якій країні буде зустріч. Але я повинен зауважити, що я віддав достатньо свого часу для зустрічі з паном Віткоффом в Парижі, щоб його ідея про Угорщину була, скажімо так, стриманою. Бо було багато різних достойних варіантів – і це Швейцарія, Австрія, Ватикан, Саудівська Аравія, Катар, Туреччина. Тому що ми говоримо про мир в Україні, а не про вибори в Угорщині. Я не вважаю, що прем'єр-міністр, який всюди блокує Україну, може зробити щось позитивне для українців або хоча б щось врівноважене", – пояснив він.



Трамп провів телефонну розмову з Путіним за день до зустрічі з Володимиром Зеленським. Ініціатива розмови походила від Москви. За її результатами американський президент анонсував зустріч із Путіним у Будапешті протягом кількох тижнів. Зеленський, за його словами, зможе бути на зв'язку.



Однією з головним тем, з якими президент України рушав до Вашингтона, було прохання дозволити продаж далекобійних ракет Tomahawk. В обмін на це Україна пропонує далекобійні дрони. Однак результату поки немає: після переговорів Зеленський сказав, що цю тему мають коментувати США, а вони ескалації не хочуть.

