Росія нарощує експорт алюмінію до Південної Кореї попри санкційний тиск





Загальний обсяг експорту за дев’ять місяців 2025 року сягнув майже мільярда доларів, повідомляє



Завдяки цьому росія піднялася на друге місце серед основних постачальників алюмінію до Кореї, поступившись лише Китаю.



Нарощування експорту відбувається на тлі санкційного тиску Заходу та обмежень на постачання російських металів до ЄС і США. москва активно шукає нові ринки збуту в Азії, намагаючись компенсувати втрати від європейського ембарго.



Проте, подібні поставки мають обмежений економічний ефект: Азійські країни скуповують метал зі значними знижками, тоді як російська металургія стикається з дефіцитом інвестицій і технологій, що підриває її довгострокову конкурентоздатність.



