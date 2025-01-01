Кіпр запровадив кримінальну відповідальність за порушення санкцій

стосуються росії.



Про це повідомляє



Новий закон «Про криміналізацію порушення обмежувальних заходів Союзу» передбачає покарання за фінансову або економічну підтримку осіб і компаній, які перебувають під санкціями ЄС.



Для росіян, які мають кіпрське громадянство або посвідку на проживання, це означає ризик переслідування за зберігання коштів у підсанкційних банках, роботу на компанії з чорного списку або будь-які інші форми фінансової взаємодії з ними.



Юрисдикція Кіпру поширюється не лише на місцеві компанії та громадян, а й на осіб, що ведуть бізнес через кіпрські структури або діють у їхніх інтересах навіть за межами країни.



Для компаній-порушників передбачені штрафи до €40 млн або до 5% річного обороту, а також можливість втрати ліцензій чи закриття бізнесу. Фізичним особам загрожує до п’яти років позбавлення волі та штраф до €100 тис.



