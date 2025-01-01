Кіпр запровадив кримінальну відповідальність за порушення санкцій
Сьогодні, 12:36
Кіпр офіційно запровадив кримінальну відповідальність за порушення санкцій Євросоюзу, включно з тими, що стосуються росії.
Про це повідомляє CNN.
Новий закон «Про криміналізацію порушення обмежувальних заходів Союзу» передбачає покарання за фінансову або економічну підтримку осіб і компаній, які перебувають під санкціями ЄС.
Для росіян, які мають кіпрське громадянство або посвідку на проживання, це означає ризик переслідування за зберігання коштів у підсанкційних банках, роботу на компанії з чорного списку або будь-які інші форми фінансової взаємодії з ними.
Юрисдикція Кіпру поширюється не лише на місцеві компанії та громадян, а й на осіб, що ведуть бізнес через кіпрські структури або діють у їхніх інтересах навіть за межами країни.
Для компаній-порушників передбачені штрафи до €40 млн або до 5% річного обороту, а також можливість втрати ліцензій чи закриття бізнесу. Фізичним особам загрожує до п’яти років позбавлення волі та штраф до €100 тис.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє CNN.
Новий закон «Про криміналізацію порушення обмежувальних заходів Союзу» передбачає покарання за фінансову або економічну підтримку осіб і компаній, які перебувають під санкціями ЄС.
Для росіян, які мають кіпрське громадянство або посвідку на проживання, це означає ризик переслідування за зберігання коштів у підсанкційних банках, роботу на компанії з чорного списку або будь-які інші форми фінансової взаємодії з ними.
Юрисдикція Кіпру поширюється не лише на місцеві компанії та громадян, а й на осіб, що ведуть бізнес через кіпрські структури або діють у їхніх інтересах навіть за межами країни.
Для компаній-порушників передбачені штрафи до €40 млн або до 5% річного обороту, а також можливість втрати ліцензій чи закриття бізнесу. Фізичним особам загрожує до п’яти років позбавлення волі та штраф до €100 тис.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку 20-річний хлопець увірвався до вівтаря собору під час служби та побив священника
Сьогодні, 13:15
Навіки 23: волиняни попрощалися із Героєм Максимом Кухтеєм
Сьогодні, 13:09
Кіпр запровадив кримінальну відповідальність за порушення санкцій
Сьогодні, 12:36