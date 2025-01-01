На Волині мотоцикліст в'їхав у бетонну плиту на недіючому блокпосту: загинули двоє людей. ДЕТАЛІ АВАРІЇ
Сьогодні, 10:42
Внаслідок ДТП у Камінь-Каширському районі загинуло двоє осіб.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Аварія трапилася 18 жовтня поблизу села Любя’зь. Слідчі з’ясовують обставини ДТП.
53-річний мотоцикліст, житель селища Любешів, не впорався з керуванням та зіткнувся із перешкодою на недіючому блокпосту. Внаслідок цього - 53-річна пасажирка мотоцикла загинула на місці події. Водій транспортного засобу від отриманих травм помер у лікарні. На місці працювали слідчі поліції.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що призвело до загибелі кількох осіб. Триває розслідування.
