На Волині мотоцикліст в'їхав у бетонну плиту на недіючому блокпосту: загинули двоє людей. ДЕТАЛІ АВАРІЇ

Внаслідок ДТП у Камінь-Каширському районіПро це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Аварія трапилася 18 жовтня поблизу села Любя’зь. Слідчі з’ясовують обставини ДТП.53-річний мотоцикліст, житель селища Любешів, не впорався з керуванням та зіткнувся із перешкодою на недіючому блокпосту. Внаслідок цього - 53-річна пасажирка мотоцикла загинула на місці події. Водій транспортного засобу від отриманих травм помер у лікарні. На місці працювали слідчі поліції.За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що призвело до загибелі кількох осіб. Триває розслідування.