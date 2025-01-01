Смертельна аварія на Волині: загинув мотоцикліст та його пасажирка

Смертельна аварія на Волині: загинув мотоцикліст та його пасажирка
До чергової частини райвідділу поліції надійшло повідомлення щодо дорожньо-транспортної пригоди з травмованими неподалік с. Любʼязь.

Про це повідомили в Камінь-Каширському районному відділі поліції.

Наразі відомо, що водій мотоцикла та його пасажирка загинули. Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 18 жовтня.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські зʼясовують обставини ДТП. Деталі згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Смертельна аварія на Волині: загинув мотоцикліст та його пасажирка
Сьогодні, 10:00
Путін натякнув Трампу, що готовий поступитися Херсонщиною та Запоріжжям в обмін на Донеччину
Сьогодні, 09:19
Добу блукав у лісі: на Волині розшукали чоловіка
Сьогодні, 08:20
Коли Михайлів день 2025 року: історія, як святкувати та про що молитися
Сьогодні, 07:15
Слимаки зникнуть без сліду: в жовтні внесіть 40 г цього на квадрат землі — і проблема вирішена
Сьогодні, 05:17
Медіа
відео
1/8