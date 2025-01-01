Смертельна аварія на Волині: загинув мотоцикліст та його пасажирка
Сьогодні, 10:00
До чергової частини райвідділу поліції надійшло повідомлення щодо дорожньо-транспортної пригоди з травмованими неподалік с. Любʼязь.
Про це повідомили в Камінь-Каширському районному відділі поліції.
Наразі відомо, що водій мотоцикла та його пасажирка загинули. Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 18 жовтня.
На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські зʼясовують обставини ДТП. Деталі згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в Камінь-Каширському районному відділі поліції.
Наразі відомо, що водій мотоцикла та його пасажирка загинули. Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 18 жовтня.
На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські зʼясовують обставини ДТП. Деталі згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Смертельна аварія на Волині: загинув мотоцикліст та його пасажирка
Сьогодні, 10:00
Путін натякнув Трампу, що готовий поступитися Херсонщиною та Запоріжжям в обмін на Донеччину
Сьогодні, 09:19
Добу блукав у лісі: на Волині розшукали чоловіка
Сьогодні, 08:20
Слимаки зникнуть без сліду: в жовтні внесіть 40 г цього на квадрат землі — і проблема вирішена
Сьогодні, 05:17