Смертельна аварія на Волині: загинув мотоцикліст та його пасажирка





Про це повідомили в Камінь-Каширському районному відділі поліції.



Наразі відомо, що водій мотоцикла та його пасажирка загинули. Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 18 жовтня.



На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські зʼясовують обставини ДТП. Деталі згодом.

До чергової частини райвідділу поліції надійшло повідомлення щодо дорожньо-транспортної пригоди з травмованими неподалік с. Любʼязь.

