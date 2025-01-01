У Луцьку провели футбольний турнір серед ветеранів «Кубок побратимів». ВІДЕО





Як розповів Василь Кохановський, на першій грі на одному полі зустрілися команди "Магістр" з міста Рівне та "Волинь АТО" з Луцька, на іншому — "Карпатська січ" із Закарпаття та "Галицькі Леви" зі Львова.



Перший м’яч на турнірі у ворота суперника забили львів’яни.



"Учасники змагань – це ті хлопці, це ці воїни, які боронили нашу державу. Формат змагань у нас скорочений. Це футбольне поле менших розмірів, відповідно спрощені правила.Такий формат, який практикується і на теренах України. Сьогодні Волинь зустрічає: Львів, Рівне і Ужгород… і нехай переможе дружба", — сказав Василь Кохановський.



Ветеран війни Олександр розповів, що з перших днів повномасштабного вторгнення у складі 80 бригади стояв на захисті країни. З його слів, завдяки спорту вдається витягувати з депресії військовослужбовців, які тільки повернулися з війни.



"Пройшли від Вознесенська також майже всі ці до Донбасу. У 2024-му звільнився. Важко це коли ти бачив загибель своїх товаришів – це саме важче було. Потім те, що ти довго не був дома, ну це з сім’єю також в основному це саме важче — решта все воно, так на адреналіні проходилося. В мене вже напевно затуплені, ті всі такі погані емоції. Хочемо щось завоювати може сьогодні вдасться. Хочу Вам хлопці сказати, не закривайтеся в сім’ї. Спілкування серед своїх побратимів в будь-якому виді спорту».



У команді "Волинь АТО" є чинні військовослужбовці й ті, хто одужав опісля поранень. Ветеран війни Віталій Манченко розповів: за станом здоров'я звільнився з лав ЗСУ у 2025 році. Зі слів чоловіка, футбол об'єднує, а підтримка дуже важлива.



"На війні легко не буває: там все важко і морально, і психологічно, і фізично. Я з дитинства займаюсь футболом… хлопцям зараз важливо зібратися, поговорити, психологічно розвантажитися. Футбол якраз для цього ідеально підходить. У нас є хлопці, які в комі були, в нас є поранені бійці і мають інвалідності дуже багато", — говорить учасник змагань.



Олександр Малиновський — військовослужбовець. Зараз працює інструктором у навчальному центрі. Грає за рівненську команду "Магістр". Чоловік розповів, що полюбив футбол ще в дитинстві, коли тато привів за руку на перше тренування. Зі слів бійця, найголовніше на дружніх футбольних турнірах — дружні й позитивні емоції.



"Команда військовослужбовці, які зараз діючі. Є ще хлопці такі, що ще в нас були в АТО, якби служили, воювали є такі, що вже після повномаштабки. Футбол допомагає! Оці емоції, трішки відволіктися від того всього, що ти бачив через, що ти пройшов", — сказав захисник.



Ветеран війни Йосип Мучичка приїхав на змагання з міста Мукачево. Чоловік грав за команду "Карпатська Січ". На війні, зазначив чоловік, воював у 105 батальйоні 63 ОМБр. Нині звільнився з лав ЗСУ за віком і вийшов на пенсію.



"Працюю у ветеранському просторі вдома, допомагаю ветеранам після звільнення і членам сімей загиблих, зниклих безвісти. Зараз підтримую спортивну форму. Спорт викликає позитивні емоції, забувається те, що пройшли. Не опускати руки, не сідати на стакан, а займатися спортом. Життя продовжується! Ми маємо жити заради наших дітей і наших сімей", — сказав ветеран.



Перше місце у змаганні здобула команда "Магістр Рівне", другими стали "Галицькі Леви", третіми — "Волинь АТО", четверте місце — гості із Закарпаття "Карпатська січ".



Довідково: Організатори футбольного турніру — Волинська обласна військова адміністрація спільно з Асоціацією футболу Волині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку відбувся футбольний турнір серед ветеранів війни "Кубок побратимів". На стадіоні "Авангард" змагалися команди зі Львова, Рівного, Ужгорода та Луцька. Грали за спрощеними правилами на меншому полі, два тайми по 30 хвилин.Як розповів Суспільному перший заступник Асоціації футболу Волині, на першій грі на одному полі зустрілися команди "Магістр" з міста Рівне та "Волинь АТО" з Луцька, на іншому — "Карпатська січ" із Закарпаття та "Галицькі Леви" зі Львова.Перший м’яч на турнірі у ворота суперника забили львів’яни."Учасники змагань – це ті хлопці, це ці воїни, які боронили нашу державу. Формат змагань у нас скорочений. Це футбольне поле менших розмірів, відповідно спрощені правила.Такий формат, який практикується і на теренах України. Сьогодні Волинь зустрічає: Львів, Рівне і Ужгород… і нехай переможе дружба", — сказав Василь Кохановський.Ветеран війни Олександр розповів, що з перших днів повномасштабного вторгнення у складі 80 бригади стояв на захисті країни. З його слів, завдяки спорту вдається витягувати з депресії військовослужбовців, які тільки повернулися з війни."Пройшли від Вознесенська також майже всі ці до Донбасу. У 2024-му звільнився. Важко це коли ти бачив загибель своїх товаришів – це саме важче було. Потім те, що ти довго не був дома, ну це з сім’єю також в основному це саме важче — решта все воно, так на адреналіні проходилося. В мене вже напевно затуплені, ті всі такі погані емоції. Хочемо щось завоювати може сьогодні вдасться. Хочу Вам хлопці сказати, не закривайтеся в сім’ї. Спілкування серед своїх побратимів в будь-якому виді спорту».У команді "Волинь АТО" є чинні військовослужбовці й ті, хто одужав опісля поранень. Ветеран війни Віталій Манченко розповів: за станом здоров'я звільнився з лав ЗСУ у 2025 році. Зі слів чоловіка, футбол об'єднує, а підтримка дуже важлива."На війні легко не буває: там все важко і морально, і психологічно, і фізично. Я з дитинства займаюсь футболом… хлопцям зараз важливо зібратися, поговорити, психологічно розвантажитися. Футбол якраз для цього ідеально підходить. У нас є хлопці, які в комі були, в нас є поранені бійці і мають інвалідності дуже багато", — говорить учасник змагань.— військовослужбовець. Зараз працює інструктором у навчальному центрі. Грає за рівненську команду "Магістр". Чоловік розповів, що полюбив футбол ще в дитинстві, коли тато привів за руку на перше тренування. Зі слів бійця, найголовніше на дружніх футбольних турнірах — дружні й позитивні емоції."Команда військовослужбовці, які зараз діючі. Є ще хлопці такі, що ще в нас були в АТО, якби служили, воювали є такі, що вже після повномаштабки. Футбол допомагає! Оці емоції, трішки відволіктися від того всього, що ти бачив через, що ти пройшов", — сказав захисник.Ветеран війниприїхав на змагання з міста Мукачево. Чоловік грав за команду "Карпатська Січ". На війні, зазначив чоловік, воював у 105 батальйоні 63 ОМБр. Нині звільнився з лав ЗСУ за віком і вийшов на пенсію."Працюю у ветеранському просторі вдома, допомагаю ветеранам після звільнення і членам сімей загиблих, зниклих безвісти. Зараз підтримую спортивну форму. Спорт викликає позитивні емоції, забувається те, що пройшли. Не опускати руки, не сідати на стакан, а займатися спортом. Життя продовжується! Ми маємо жити заради наших дітей і наших сімей", — сказав ветеран.Перше місце у змаганні здобула команда "Магістр Рівне", другими стали "Галицькі Леви", третіми — "Волинь АТО", четверте місце — гості із Закарпаття "Карпатська січ".Організатори футбольного турніру — Волинська обласна військова адміністрація спільно з Асоціацією футболу Волині.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію