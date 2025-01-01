«Небо над нами триматиме ще один янгол»: біля Луцька попрощалися з Героєм Дмитром Семенюком
Сьогодні, 12:36
Невимовний біль, сльози та скорбота у селі Гірка Полонка Луцького району. У суботу, 18 жовтня, там провели в останню дорогу загиблого Героя Дмитра Семенюка.
Військовий загинув 14 жовтня на Сумщині. Воїн служив на посаді оператора 3 відділення дистанційного мінування взводу дистанційного мінування роти ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини А0284, пишуть Волинські новини.
«Втратила вже другого свого учня. Дмитро – з гарної сім’ї, він виріс хорошою людиною. Він залишиться у моїй пам’яті завжди усміхненим хлопчиком. Коли ми зустрічалися, він завжди зі мною вітався і запитував, як у мене справи. Я запам’ятала його добрим, щирим, доброзичливим, дуже комунікабельним і товариським», – розповіла Руслана Богданівна, перша вчителька Дмитра.
Це вміння дружити відчули і його побратими на фронті.
«Він був дуже хороший, добрий. Постійно хотів їздити на завдання, він просто не міг залишитися. Він так хотів служити. Завжди усім людям допомагав, з усіма дружив. Сильно любив свою доньку, постійно про неї розповідав, хотів для неї все зробити....і ще сильно хотів її побачити», – каже побратим загиблого воїна Андрій.
Саме Андрій був разом із Дмитром в останні хвилини його життя.
«Ми заїжджали на позицію на броньованому «Хамві», коли в нас влетів FPV-дрон на оптоволокні. Він пробив броню і потрапив у Дмитра, він загинув відразу на місці», – розповів про останні хвилини загиблого Героя його побратим.
Однокласниця загиблого захисника Марія розповіла: «Ми зростали разом, вчилися разом у садку, школі, навіть в училищі. Наші перші радості, прогулянки – усі дитячі розваги були разом. Це була настільки глибока душею людина, настільки добра...Просто немає слів. Це такі червонокнижні люди, яких дуже мало».
З теплом згадують Дмитра усі односельчани. Люди розповідають, що він був дуже гарним та доброзичливим.
Тепер загиблому Герою – навіки 32 роки. У захисника залишилися мама, дружина, донечка, бабуся і сестра.
«Дай сили рідним і близьким перенести це важке горе. Від сьогодні небо над нами буде тримати ще один янгол, наш Дмитро. Він буде завжди у наших думках, наших серцях, наших молитвах. Спочивай з Богом, наш Герой», – каже перша вчителька загиблого воїна.
«Небо над нами триматиме ще один янгол»: біля Луцька попрощалися з Героєм Дмитром Семенюком
Сьогодні, 12:36
