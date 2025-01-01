Чи покарають молодь, яка смітить біля фонтанів на Театральному майдані Луцька





Про це в коментарі Олександр Матрунчик.



Нагадаємо, нещодавно міський голова Ігор Поліщук доручив відповідним службам стежити за громадським порядком біля фонтану на Театральному майдані. Причина — багато звернень і скарг від лучан про те, що на площі вечорами збирається молодь, яка розпиває алкогольні напої, порушує тишу в комендантську годину і залишає після себе багато сміття.



Якщо інспектори виявлять сміття на території, складатимуть адміністративні протоколи за статтею 152 Кодексу України про адмінправопорушення. Штраф за це становить від 340 до 1 360 грн (суму визначає адмінкомісія, яка попередньо вивчає складений адмінпротокол). Станом на 17 жовтня жодного такого порушника не оштрафували, зазначає Олександр Матрунчик.



Якщо муніципали виявлятимуть випадки порушень громадського порядку на Театральному майдані, складатимуть відповідні адмінматеріали і повідомлятимуть працівників патрульної поліції. Адже Театральний майдан — не місце для масових гулянь, зазначають у департаменті.



До слова, найчастіше лучани скаржаться на порушників громадського порядку у центрі міста ввечері, ближче до комендантської години (у комендантську годину муніципали не чергують на цій території, — mm).



Що кажуть у поліції



Поліція патрулює на Театральному майдані постійно. Осіб, які порушили громадський порядок, притягують до відповідальності в межах своєї компетенції та відповідно до КУпАП , розповіла речниця обласного управління патрульної поліції Анастасія Кідрук.



Зокрема йдеться про:



ст. 178 (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у стані сп’яніння);



ст. 175-1 (куріння тютюнових виробів у заборонених місцях);



рідше — ст. 173 (дрібне хуліганство).



Штраф за кожною із зазначених статей різний.



Облік постанов, винесених саме на Театральному майдані, не фіксується, зазначила Анастасія Кідрук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Інспектори департаменту муніципальної варти організовують профілактичні бесіди для молоді, яка смітить біля фонтанів на Театральному майдані міста. До тих, хто розпиває спиртне, викликають поліцію.Про це в коментарі misto.media розповів начальник відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцької міськрадиНагадаємо, нещодавно міський головадоручив відповідним службам стежити за громадським порядком біля фонтану на Театральному майдані. Причина — багато звернень і скарг від лучан про те, що на площі вечорами збирається молодь, яка розпиває алкогольні напої, порушує тишу в комендантську годину і залишає після себе багато сміття.Якщо інспектори виявлять сміття на території, складатимуть адміністративні протоколи за статтею 152 Кодексу України про адмінправопорушення. Штраф за це становить від 340 до 1 360 грн (суму визначає адмінкомісія, яка попередньо вивчає складений адмінпротокол). Станом на 17 жовтня жодного такого порушника не оштрафували, зазначає Олександр Матрунчик.Якщо муніципали виявлятимуть випадки порушень громадського порядку на Театральному майдані, складатимуть відповідні адмінматеріали і повідомлятимуть працівників патрульної поліції. Адже Театральний майдан — не місце для масових гулянь, зазначають у департаменті.До слова, найчастіше лучани скаржаться на порушників громадського порядку у центрі міста ввечері, ближче до комендантської години (у комендантську годину муніципали не чергують на цій території, — mm).Поліція патрулює на Театральному майдані постійно. Осіб, які порушили громадський порядок, притягують до відповідальності в межах своєї компетенції та відповідно до КУпАП , розповіла речниця обласного управління патрульної поліції Анастасія Кідрук.Зокрема йдеться про:ст. 178 (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у стані сп’яніння);ст. 175-1 (куріння тютюнових виробів у заборонених місцях);рідше — ст. 173 (дрібне хуліганство).Штраф за кожною із зазначених статей різний.Облік постанов, винесених саме на Театральному майдані, не фіксується, зазначила

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію