У Луцьку рятувальники допомогли 3-річній дитині, рука якої застрягла в батареї
Сьогодні, 14:08
У Луцьку рятувальники допомогли дитині, рука якої застрягла в батареї.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні до служби порятунку 101 надійшло повідомлення — у Луцьку 3-річний хлопчик просунув руку в радіатор опалення та не може самостійно її витягнути.
На місце події скеровано рятувальників аварійно-рятувального загону Луцька. Надзвичайники обережно вивільнили руку малюка з розігрітої батареї та передали його медикам.
На щастя, з дитиною все гаразд!
Рятувальники закликають батьків бути уважними — навіть звичні речі вдома можуть стати небезпечними для допитливих малюків.
