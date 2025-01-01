У Луцьку рятувальники допомогли 3-річній дитині, рука якої застрягла в батареї

У Луцьку рятувальники допомогли 3-річній дитині, рука якої застрягла в батареї
У Луцьку рятувальники допомогли дитині, рука якої застрягла в батареї.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні до служби порятунку 101 надійшло повідомлення — у Луцьку 3-річний хлопчик просунув руку в радіатор опалення та не може самостійно її витягнути.

На місце події скеровано рятувальників аварійно-рятувального загону Луцька. Надзвичайники обережно вивільнили руку малюка з розігрітої батареї та передали його медикам.

На щастя, з дитиною все гаразд!
У Луцьку рятувальники допомогли 3-річній дитині, рука якої застрягла в батареї

Рятувальники закликають батьків бути уважними — навіть звичні речі вдома можуть стати небезпечними для допитливих малюків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, рятувальники, дитина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку рятувальники допомогли 3-річній дитині, рука якої застрягла в батареї
Сьогодні, 14:08
Як українські видавництва підтримують культуру читання
Сьогодні, 13:48
Чи покарають молодь, яка смітить біля фонтанів на Театральному майдані Луцька
Сьогодні, 13:33
«Небо над нами триматиме ще один янгол»: біля Луцька попрощалися з Героєм Дмитром Семенюком
Сьогодні, 12:36
У Польщі все більше цивільних готуються до можливої агресії Росії, - The Telegraph
Сьогодні, 12:20
Медіа
відео
1/8