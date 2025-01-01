У Луцьку рятувальники допомогли 3-річній дитині, рука якої застрягла в батареї

У Луцьку рятувальники допомогли дитині, рука якої застрягла в батареї.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні до служби порятунку 101 надійшло повідомлення — у Луцьку 3-річний хлопчик просунув руку в радіатор опалення та не може самостійно її витягнути.На місце події скеровано рятувальників аварійно-рятувального загону Луцька. Надзвичайники обережно вивільнили руку малюка з розігрітої батареї та передали його медикам.На щастя, з дитиною все гаразд!Рятувальники закликають батьків бути уважними — навіть звичні речі вдома можуть стати небезпечними для допитливих малюків.