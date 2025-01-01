На Волині на відкритій території однієї з громад знайшли вибухонебезпечний предмет

На Волині офіцер-рятувальник громади ідентифікував вибухонебезпечний предмет.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Офіцер-рятувальник Луцького району отримав повідомлення про підозрілий металевий предмет на відкритій території однієї з громад району.Фахівець оперативно прибув на місце, ідентифікував його та встановив, що предмет вибухонебезпечний. Для подальшого вилучення та знищення були залучені піротехнічні підрозділи ДСНС Волині.Як діяти при виявленні підозрілих предметів:- Не підходьте- Не торкайтеся- Телефонуйте 101 або 102