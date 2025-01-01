На Волині на відкритій території однієї з громад знайшли вибухонебезпечний предмет

На Волині на відкритій території однієї з громад знайшли вибухонебезпечний предмет
На Волині офіцер-рятувальник громади ідентифікував вибухонебезпечний предмет.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Офіцер-рятувальник Луцького району отримав повідомлення про підозрілий металевий предмет на відкритій території однієї з громад району.

Фахівець оперативно прибув на місце, ідентифікував його та встановив, що предмет вибухонебезпечний. Для подальшого вилучення та знищення були залучені піротехнічні підрозділи ДСНС Волині.

Як діяти при виявленні підозрілих предметів:

- Не підходьте

- Не торкайтеся

- Телефонуйте 101 або 102

