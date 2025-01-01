Познайомилися перед операцією у Луцьку: ветеран війни та медикиня стали батьками

Влада Троцюка з Херсонщини, який під час лікування у Луцьку познайомився та одружився з 26-річною медикинею Мариною Зубіковою з Вінниччини, народився син.



Первістка назвали Максом, розповів



Як змінило батьківство життя молодої пари



Молода сім’я зізнається: їхнє життя після народження сина змінилося кардинально.



"Таке враження, що нічого до нього не було. Все тільки навколо нього крутиться, нічого іншого не помічається, — говорить молода мама. — Якось до пологів все уявлялося інакше. Думали, що буде більше часу, вільних рук. І я взагалі на роботу планувала швидко вийти, десь через місяць".



"Пріоритети життєві помінялися, — каже тато малюка. — Всі інші речі, що думав, що вони важливі, не настільки й важливі, виявляється".

Вагітність, розказує подружжя, була неочікуваною новиною: "Дуже щасливі, хотіли малятко. І дуже раді. Але якось з самого початку знали, що буде хлопчик".



Найулюбленіше місце малюка – мамині руки. Так, жартує Марина, син і провів свій перший місяць життя. Ліжечко, яке спеціально купували для сина, пустує.



"Тільки на руках, під груддю. Ніколи не думала, що бувши правшею, навчуся лівою рукою фарбуватися, вдягатися, їсти", — говорить Марина.



Марина та Влад — 24/7 з дитиною. Усе роблять разом. Час від часу приїжджає приготувати їсти, поприбирати та поняньчити внука батько ветерана війни.



"Іноді він так засинає, трошки на руках у Влада спить, встигаю сходити у ванну, щось поробити, — каже молода мама. — Розвивайте терпіння і робіть заготовки. Це хороша штука. Потім не буде часу готувати".



"Нам тут комфортно"



Після народження сина Влад повернувся до справи, якою займався ще до повномасштабної війни у рідному Херсоні. Працює вдома онлайн. Також паралельно навчається — освоює психологію у ВНУ імені Лесі Українки.



"Тут я працюю, роблю сайти, рекламою займаюся, — каже ветеран війни. — Постійно можу підстрахувати, треба постійно балансувати".



Перед одруженням боєць Влад мріяв про великий дім та багато дітей. Мрії, зізнається, потрохи реалізовуються. Сім’єю залишилися жити в Луцьку, за час вагітності переїхали з квартири в орендований будинок.



"Поки що нам тут комфортно, зручно, добре, комфортне місто, звикли. Поки резону кудись переїжджати немає", — зізнається ветеран війни на протезі.



Влад та Марина люблять гуляти з сином на подвір’ї біля будинку за будь-якої погоди та можливості. Кажуть: Макс добре спить на свіжому повітрі, а для молодих батьків — це додаткова нагода побути разом.



