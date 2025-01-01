Як військові проходять екотерапію на Волині





Захід відбувся в межах третього грантового сезону "Місто кафе" у партнерстві з державним підприємством "Ліси України", розповіла Світлана Думська.



ДП "Ліси України", зі слів речниці "Поліського лісового офісу", створює безбар’єрні простори в межах програми "Безбар’єрність — це...», ініційованої Оленою Зеленською. Такі ініціативи об’єднують волонтерів, громадські організації, ветеранів війни, які розвивають власні справи.



Валентин із Борисполя пішов добровольцем на війну вже після повномасштабного вторгнення РФ. Поранення отримав під Торецьком у липні 2025 року. Подібні заходи як екотерапія для захисників, з його слів, допомагають морально переключитися, бо на "нулі" постійно в напрузі.



"FPV-дрон — ми їхали в пікапі, і він догнав нас. Ми були в багажнику. Побратиму ногу відірвало, а мене всього посікло, руку перебило... Самому — то по барабану, більше за пацанів переживаю. Думаєш: доїдеш чи не доїдеш, прилетить чи не прилетить... Деколи виходжу в місто, дивлюся на людей: вони навіть не розуміють, що відбувається", — сказав військовослужбовець.



Гвардієць і ветеран війни, кінолог Володимир Лев із Рівненщини приїхав на зустріч із трьома своїми собаками-терапевтами: лабрадоркою Еллі, вівчаркою Босом, якому 7 місяців, і мисливським псом Кепом. З його слів, спілкування песиків із військовими — найкраща терапія.



"Був випадок, коли мій пес зняв переді мною розтяжку — і ми всі щасливо повернулися, окрім нього. Я останній виходив, не хотів іти, бо він там залишився. Потім пес прибіг — йому допомогли. Собака на війні відчуває небезпеку краще за людину", — зазначив гвардієць.

Володимир Лев додав, що й сам після фронту мав труднощі з адаптацією до мирного життя. Допомогла саме каністерапія, тому зараз допомагає іншим військовим, застосовуючи цей метод реабілітації.



Ветеран війни з селища Колки Олександр Миронюк за декілька днів їде на протезування. Нині чоловік робить ремонт у своєму будинку — адаптовує оселю під себе.



"Протез готовий, але ще багато роботи. У мене ця нога переломана, не згинається, її треба розробляти. Пластина стоїть у руці. Дозвілля на свіжому повітрі серед лісу допомагає відновити нервову систему. Після щоденних прильотів почути як пташки щебечуть — це найкраще", — зазначив волинянин.



Діючий військовослужбовець із Каменя-Каширського Сергій Бегаль зараз проходить реабілітацію в Луцьку.



"Відразу після поранення думав, що більше ніколи не зможу зайти в ліс — бо постійно був у бліндажі. Але коли поїхали в Шепель, а потім на риболовлю, стало легше. Потрохи звикаєш до мирного життя", — розповів захисник.



Важливою частиною терапії на природі є буккросинг, зазначила Світлана Думська. Адже це — можливість побути наодинці з собою. У межах проєкту придбали книжки психологині та поетки Любави Казмірчук, чиї вірші допомагають військовим у реабілітації.



Окрім екотерапії, під час зустрічі просто неба військові декламували вірші під акомпанемент скрипки Наталії Бугайчук.



Довідково: Екотерапія — це використання природного середовища для покращення психічного та фізичного стану людини. Перебування на вулиці, спостереження за природою та активна взаємодія з нею допомагають зменшити рівень стресу, тривожності та депресії.

