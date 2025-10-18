Розвідники ВМС здійснили спецоперацію і повернули з окупації ветерана ЗСУ і діючого нацгвардійця





Про це повідомив очільник Луганської ОВА Олексій Харченко, пише



За координації Військового омбудсмана Ольги Решетилової бійці Загону спеціальної розвідки ВМС «Янголи» повернули додому 29-річного ветерана ЗСУ і 34-річного військовослужбовця Національної гвардії України, який понад три роки вважався зниклим безвісти, а насправді був у полоні й рабстві на тимчасово окупованій території.



Мама ветерана, яка також є діючою військовослужбовицею Збройних Сил України, звернулася до Військового омбудсмана з інформацією про те, що її син після численних катувань переховується на тимчасово окупованій частині Луганщини.



Пізніше також виявилося, що недалеко від нього буквально у рабстві в одного з колаборантів перебуває діючий військовослужбовець НГУ.



За фактом відбувалися дві паралельних операції – хлопців до якогось етапу виводили окремо один від одного. І військовий НГУ, і ветеран ЗСУ не знали детального плану – вони чітко виконували вказівки.

