Розвідники ВМС здійснили спецоперацію і повернули з окупації ветерана ЗСУ і діючого нацгвардійця

Розвідники ВМС здійснили спецоперацію і повернули з окупації ветерана ЗСУ і діючого нацгвардійця
На підконтрольну територію повернули ветерана ЗСУ і діючого нацгвардійця – двох чоловіків, які були бранцями окупантів на Луганщині.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Олексій Харченко, пише LB.ua.

За координації Військового омбудсмана Ольги Решетилової бійці Загону спеціальної розвідки ВМС «Янголи» повернули додому 29-річного ветерана ЗСУ і 34-річного військовослужбовця Національної гвардії України, який понад три роки вважався зниклим безвісти, а насправді був у полоні й рабстві на тимчасово окупованій території.

Мама ветерана, яка також є діючою військовослужбовицею Збройних Сил України, звернулася до Військового омбудсмана з інформацією про те, що її син після численних катувань переховується на тимчасово окупованій частині Луганщини.

Пізніше також виявилося, що недалеко від нього буквально у рабстві в одного з колаборантів перебуває діючий військовослужбовець НГУ.

За фактом відбувалися дві паралельних операції – хлопців до якогось етапу виводили окремо один від одного. І військовий НГУ, і ветеран ЗСУ не знали детального плану – вони чітко виконували вказівки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розвідники ВМС здійснили спецоперацію і повернули з окупації ветерана ЗСУ і діючого нацгвардійця
Сьогодні, 15:12
У Луцьку рятувальники допомогли 3-річній дитині, рука якої застрягла в батареї
Сьогодні, 14:08
Як українські видавництва підтримують культуру читання
Сьогодні, 13:48
Чи покарають молодь, яка смітить біля фонтанів на Театральному майдані Луцька
Сьогодні, 13:33
«Небо над нами триматиме ще один янгол»: біля Луцька попрощалися з Героєм Дмитром Семенюком
Сьогодні, 12:36
Медіа
відео
1/8