Путін натякнув Трампу, що готовий поступитися Херсонщиною та Запоріжжям в обмін на Донеччину

володимир путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом зажадав, щоб Україна відмовилася від Донецької області. Натомість він нібито готовий поступитися Запорізькою та Херсонською областями.



Про це пише Washington Post з посиланням на двох високопосадовців, ознайомлених із розмовою, повідомляє



Видання зазначає, що це вже менш масштабна територіальна претензія, якщо порівнювати з тією, яку путін висунув під час зустрічі з Трампом на Алясці. У Білому домі деякі посадовці розцінили це як прогрес, розповів один із високопосадовців.



За словами співрозмовників WP, спеціальний представник президента США Стів Віткофф 17 жовтня тиснув на українську делегацію щодо передання Донеччини. Як аргумент він нібито навів те, що регіон переважно російськомовний.



Ані Білий дім, ані кремль одразу не відповіли на прохання WP прокоментувати інформацію. Президент США публічно не розповідав про таку вимогу путіна. Він лише порадив росії та Україні «зупинитися там, де вони є», та укласти мирну угоду.



Президент України Володимир Зеленський підтримав заклик Трампа до припинення вогню на нинішній лінії, щоб розпочати переговори щодо остаточного завершення війни. Як додав глава держави, аспект територій буде обговорюватися за будь-якого формату перемовин, але зараз «найважливішим є сісти й поговорити про припинення вогню».



За інформацією WP, у приватних розмовах українські посадовці визнають, що росія, імовірно, збереже контроль над захопленою територією, але пояснюють: Україна прагне надійних гарантій від США та Європи.



Зазначимо, що після зустрічі з Трампом Зеленський зауважив, що сигнали з боку росії, які вона посилає США, стали «дещо новими». Однак він не уточнив, про що саме йдеться.



У серпні видання Washington Post уже писало, що путін нібито натякав Віткоффу, що готовий припинити наступ у Херсонській та Запорізькій областях в обмін на всю Донеччину та Луганщину. Як пояснював співрозмовник видання, тоді американська сторона помилково сприйняла натяк путіна як готовність вивести російські війська з Херсонської та Запорізької областей.



Саме після зустрічі Віткоффа та путіна Трамп припустив, що мирна угода між росією та Україною, імовірно, вимагатиме «певного обміну територіями для блага обох сторін». На тлі цих повідомлень Зеленський заявив, що Україна не даруватиме нікому своїх земель. Він також пояснив, що не допустить другої спроби росії поділити територію України.

