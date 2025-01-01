Як запросити іноземця в Україну





Хто може оформити запрошення

Запрошення для іноземця може оформити як фізична, так і юридична особа.



Фізична особа — громадянин України або іноземець, який має дозвіл на постійне проживання. Таке запрошення підходить, якщо ви хочете запросити родича, друга або партнера.

Юридична особа — компанія, яка запрошує іноземця для роботи, бізнес-перемовин або участі в конференціях.

У кожному випадку процедура трохи відрізняється, але обов’язковою умовою є підтвердження мети поїздки та гарантія фінансового забезпечення запрошеного.



Документи, необхідні для оформлення запрошення

Щоб запросити іноземця в Україну, потрібно підготувати низку документів, які подаються до територіального підрозділу Державної міграційної служби (ДМС):



Заява встановленого зразка;

Копія паспорта запрошуючої сторони;

Документ, що підтверджує місце проживання;

Копія паспорта іноземця з перекладом українською мовою;

Документи, які підтверджують мету візиту (родинні зв’язки, ділові стосунки тощо);

Квитанція про сплату державного мита.

Після подачі документів міграційна служба розглядає заяву протягом п’яти робочих днів, у виняткових випадках — до 20.







Особливості оформлення для різних категорій іноземців

Для громадян країн з візовим режимом. Їм необхідно подати запрошення до консульства України для отримання візи типу D або C.

Для безвізових країн. Запрошення не обов’язкове, але воно може знадобитися під час проходження прикордонного контролю, щоб підтвердити мету візиту.

Для іноземців, які планують тривале перебування. Якщо іноземець планує отримати посвідку на тимчасове проживання, запрошення є першим кроком у процесі легалізації його статусу в Україні.

Також слід пам’ятати, що іноземець має дотримуватись строків перебування (до 90 днів протягом 180 днів, якщо інше не передбачено угодами).



Типові помилки при запрошенні іноземця

Неправильний переклад паспорта або відсутність нотаріального засвідчення.

Недостатнє обґрунтування мети поїздки. Якщо мета виглядає сумнівно, консульство може відмовити у візі.

Подання неповного пакету документів. Навіть одна відсутня копія може затягнути розгляд на тижні.

Порушення термінів подачі. Запрошення має бути дійсним на момент подачі документів на візу.

Щоб уникнути цих проблем, варто підготуватися заздалегідь або довірити процес фахівцю, який розуміє всі нюанси українського міграційного законодавства.



Оформлення запрошення іноземцю — це не просто формальність, а важливий юридичний процес, який впливає на можливість отримання візи та подальше перебування в Україні. Дотримання всіх вимог ДМС, уважність до документів і своєчасна подача — гарантія того, що іноземний гість зможе безперешкодно відвідати Україну.



Якщо ви хочете уникнути бюрократичних складнощів, найкраще звернутися до фахівця, який має досвід у сфері міграційного права та допоможе оформити запрошення швидко, законно і без ризику відмови.

