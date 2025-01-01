Добу блукав у лісі: на Волині розшукали чоловіка

Добу блукав у лісі: на Волині розшукали чоловіка
18 жовтня у Луцькому районі успішно завершилися пошукові роботи 77-річного чоловіка, який добу до цього пішов до лісу й не повернувся.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

18 жовтня о 16:02 поблизу села Вічині рятувальники спільно з місцевими жителями виявили зниклого дідуся і доправили його додому.

До пошукових робіт були залучені рятувальники міста Рожище, поліцейські, кінологи та місцеве населення. Під час пошуків також використовували безпілотні літальні апарати.

Завдяки спільним діям чоловіка вдалося знайти – його життю нічого не загрожує.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ліс, зникнення, чоловік, пошукова операція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Путін натякнув Трампу, що готовий поступитися Херсонщиною та Запоріжжям в обмін на Донеччину
Сьогодні, 09:19
Добу блукав у лісі: на Волині розшукали чоловіка
Сьогодні, 08:20
Коли Михайлів день 2025 року: історія, як святкувати та про що молитися
Сьогодні, 07:15
Слимаки зникнуть без сліду: в жовтні внесіть 40 г цього на квадрат землі — і проблема вирішена
Сьогодні, 05:17
Курс валют на 19 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Медіа
відео
1/8