Добу блукав у лісі: на Волині розшукали чоловіка
Сьогодні, 08:20
18 жовтня у Луцькому районі успішно завершилися пошукові роботи 77-річного чоловіка, який добу до цього пішов до лісу й не повернувся.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
18 жовтня о 16:02 поблизу села Вічині рятувальники спільно з місцевими жителями виявили зниклого дідуся і доправили його додому.
До пошукових робіт були залучені рятувальники міста Рожище, поліцейські, кінологи та місцеве населення. Під час пошуків також використовували безпілотні літальні апарати.
Завдяки спільним діям чоловіка вдалося знайти – його життю нічого не загрожує.
