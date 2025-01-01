Добу блукав у лісі: на Волині розшукали чоловіка

18 жовтня у Луцькому районі успішно завершилися пошукові роботи 77-річного чоловіка, який добу до цього пішов до лісу й не повернувся.Про це повідомили у ДСНС Волині.18 жовтня о 16:02 поблизу села Вічині рятувальники спільно з місцевими жителями виявили зниклого дідуся і доправили його додому.До пошукових робіт були залучені рятувальники міста Рожище, поліцейські, кінологи та місцеве населення. Під час пошуків також використовували безпілотні літальні апарати.Завдяки спільним діям чоловіка вдалося знайти – його життю нічого не загрожує.