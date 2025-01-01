Четверо спортсменів з Волині отримуватимуть президентські стипендії
Сьогодні, 10:13
Діти з інвалідністю, що досягли високих результатів у всеукраїнських спортивних змаганнях, та їхні тренери отримуватимуть стипендії.
Відповідний указ у вівторок, 14 жовтня, підписав Президент України, пише misto.media.
Серед відзначених — четверо спортсменів із Волині:
Артем Гранатир (2008 р. н.) — чемпіон всеукраїнських змагань з лижних перегонів;
Артем Кіх (2008 р. н.) — чемпіон всеукраїнських змагань із параплавання;
Назар Корензя (2011 р. н.) — срібний призер всеукраїнських змагань із футболу;
Данило Лукашук (2008 р. н.) — бронзовий призер всеукраїнських змагань із парагірськолижного спорту.
Стипендії також призначили їхнім наставникам:
Роману Андрійчуку, тренеру Артема Гранатиря з лижних перегонів;
Олександру Сологубу, тренеру Артема Кіха з параплавання.
Сума щомісячних виплат — 5 тис. грн.
