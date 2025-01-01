Четверо спортсменів з Волині отримуватимуть президентські стипендії

Четверо спортсменів з Волині отримуватимуть президентські стипендії
Діти з інвалідністю, що досягли високих результатів у всеукраїнських спортивних змаганнях, та їхні тренери отримуватимуть стипендії.

Відповідний указ у вівторок, 14 жовтня, підписав Президент України, пише misto.media.

Серед відзначених — четверо спортсменів із Волині:

Артем Гранатир (2008 р. н.) — чемпіон всеукраїнських змагань з лижних перегонів;

Артем Кіх (2008 р. н.) — чемпіон всеукраїнських змагань із параплавання;

Назар Корензя (2011 р. н.) — срібний призер всеукраїнських змагань із футболу;

Данило Лукашук (2008 р. н.) — бронзовий призер всеукраїнських змагань із парагірськолижного спорту.

Стипендії також призначили їхнім наставникам:

Роману Андрійчуку, тренеру Артема Гранатиря з лижних перегонів;

Олександру Сологубу, тренеру Артема Кіха з параплавання.

Сума щомісячних виплат — 5 тис. грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: спортсмени, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині мотоцикліст в'їхав у бетонну плиту на недіючому блокпосту: загинули двоє людей. ДЕТАЛІ АВАРІЇ
Сьогодні, 10:42
В аварії загинув військовий із Волині
Сьогодні, 10:36
Четверо спортсменів з Волині отримуватимуть президентські стипендії
Сьогодні, 10:13
Працівниця одеського банку зливала фсб дані про клієнтів
Сьогодні, 10:11
Як військовий з Волині після поранення відкрив рекреаційну зону
Сьогодні, 09:46
Медіа
відео
1/8