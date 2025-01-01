Четверо спортсменів з Волині отримуватимуть президентські стипендії





Відповідний указ у вівторок, 14 жовтня, підписав Президент України, пише



Серед відзначених — четверо спортсменів із Волині:



Артем Гранатир (2008 р. н.) — чемпіон всеукраїнських змагань з лижних перегонів;



Артем Кіх (2008 р. н.) — чемпіон всеукраїнських змагань із параплавання;



Назар Корензя (2011 р. н.) — срібний призер всеукраїнських змагань із футболу;



Данило Лукашук (2008 р. н.) — бронзовий призер всеукраїнських змагань із парагірськолижного спорту.



Стипендії також призначили їхнім наставникам:



Роману Андрійчуку, тренеру Артема Гранатиря з лижних перегонів;



Олександру Сологубу, тренеру Артема Кіха з параплавання.



Сума щомісячних виплат — 5 тис. грн.

