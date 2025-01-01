Як військовий з Волині після поранення відкрив рекреаційну зону

Володимир Сапіга започаткував власну справу: орендував ставок в селі Березовичі й облаштував зону для відпочинку. На тому ж місці чоловік проводить благодійні турніри з лову риби, а виручені кошти передає побратимам.



Зайнятися рекреаційною зоною вирішив після того, як втратив ногу та отримав два осколкових поранення під час боїв із російськими військами, розповів



Трапилося це 21 травня 2022 року в районі населеного пункту Василівка Донецької області Бахмутського району.



"На нулю стояли. Прилетіла міна. Одна на трьох. Мені в ногу попало. Після того вивезли, шили, потім зрізали, потім дорізали. Що, прикольно було! Я ж думав, то в кіно показують, що справді ножовкою різали. Я навіть відчував біль, як ріжуть, тому що мене наркоз не взяв", – поділився історією воїн.



Нині чоловік ходить на протезі й продовжує службу на Волині. Водночас розвиває свою рекреаційну справу.



"Коли лежав після поранення, в інтернеті сидів, дивився, чим займатися далі. Думав: "Все капець, нікому не потрібний". І щось дивився, надивився: що викинули ставок Березовецький на торги, я зареєструвався. Проводилося два етапи торгів, ми його виграли", — сказав військовослужбовець.



Як зазначив воїн, спочатку довелося прочистити територію, молотити очерет. Тоді почали закупляти та завозити з різних водойм рибу й запускати у ставок.



"Побачив я в Маневичах продають осетра, вирішив купити, закинути. Раків накупляли, позапускали коропів, амурів, товстолобів, линка. Щуку з братом вирощували від личинки до малька. Близько 50 тисяч запустили сюди", — додав він.



За рік Володимир Сапіга організував два турніри в пам'ять про ветерана Сергія Лященка "Адвоката". У результаті вдалося назбирати 80 тисяч гривень, за які придбали два генератори та зарядну станцію. Їх передали в підрозділ розвідки 14-ї окремої механізованої бригади.



Також на території рекреаційної зони облаштував апіхатину, у якій відвідувачі можуть спати під дзижчання бджіл.



"Біополе бджоли та людини однакові. Бджолине біополе заряджає людину. Тут відпочиваєш: дві години сну заміняють повноцінний сон. Воно більш суттєве десь з квітня по серпень. Тут настільки пахне воском, прополісом, пилком. Чути, як бджоли гудять. Дуже швидко засинаєш, вирубаєшся", — пояснив Володимир Сапіга.



Господарювати на ставку йому допомагає дружина. Родинну справу планують розширити.



Що відомо про Володимира Сапігу



У лавах ЗСУ Володимир Сапіга уже 22 роки, спочатку служив у прикордонному загоні. Коли розпочався повномасштабний наступ разом із побратимами 14-ї окремої механізованої бригади перебували на полігоні. Війну зустрічали на Житомирсько-Київському напрямку.



З кінця квітня їхня бригада брала участь у боях на Донецькому напрямку. Володимир Сапіга служив у групі інженерного забезпечення.



